‘Portakal Çiçeği Karnavalı’na Turizm Bakanlığı desteği geliyor

Selçuk ALTUN



ADANA - Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında sınırlı bir şekilde organize edilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 10'uncusu yeniden sokaklara taşındı ve büyük bir coşku ile kutlandı. Ramazan Ayı nedeniyle bu sene bir hafta öne çekilen ve 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Nisan'da Adana’da-10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na yoğun ilgi vardı.

Bu güne kadar, fikir babası Ali Haydar Bozkurt'un öncülüğünde ve yerel yönetimlerin desteğiyle organize edilen karnaval, bundan sonra Turizm Bakanlığı'nın da desteğini alacak. Karnaval için Adana’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karnavalın gelecek yıldan itibaren bakanlık himayesinde geliştirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

"Daha uzun ve geniş katılımlı olmalı"

Bakan Ersoy, Vali Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte karnaval kapsamında düzenlenen kahvaltı programında gazeteciler ve sanatçılarla bir araya geldi. Karnavalın kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin yanı sıra gastronomiyle de desteklendiğini fade eden Ersoy, "Önümüzdeki sene itibarıyla bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede ve geniş katılımlı bir hale getirmek için bakanlığımız destek verecek" dedi. Karnaval sürecinin daha uzun günlere yayılabileceğini bildiren Ersoy, "Daha fazla çeşitlik ve uluslararası etkinliklerle desteklenebilirse yabancı turist ve Adana'nın markalaşması açısından çok faydalı olur" şeklinde konuştu.

Yabancı ziyaretçi sayısı artıyor

Uluslararası bir kimliğe bürünen karnavala Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Fransa, Hollanda, Japonya, Letonya, Macaristan, Malezya, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam’dan elçilik ve konsolosluk düzeyinde temsilciler katıldı. Diğer taraftan, yurtdışından gelen etkinlik gruplarının idarecileri de karnaval coşkusunu yaşadı. Karnaval etkinlikleri kapsamındaki "Portakallı Lezzetler Yarışması" büyük çekişmeye ve renkli görüntülere sahne oldu. Adana’nın en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi lezzetle buluşturmak amacıyla Adana Ticaret Odası, Park Zirve Zaimoğlu, Onbaşılar Kebap ile Sheraton Otel sponsorluğunda düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. "Soğuk yemekler, sıcak yemekler, pasta-tatlı ve analı kızlı" olmak üzere 4 kategoriden oluşan yarışmaya her kategoriden 15 yarışmacı olmak üzere toplam 60 yarışmacı katıldı. Yarışma sonucunda soğuk yemekler kategorisinde İlayda Özben Ünler, sıcak yemekler kategorisinde Muhammet Yatağanlı, pasta-tatlı kategorisinde Bedirhan Ercan, analı kızlı kategorisinde ise Sefalet Sömek ve Melek Sömek Üçgül birinci oldu.

“Sürekliliği sağlamak için çaba harcıyoruz”

Karnaval gibi büyük organizasyonları düzenlemenin zor bir iş olduğuna dikkat çeken Adana Valisi Süleyman Elban, " Kaliteli bir organizasyon olması için yoğun çaba içerisindeyiz. Temiz, düzenli ve kaliteli olması ile birlikte Adana markasına yakışır olması için karnavalımızı bize yakışır, bizim kültürümüze daha uygun ve sürdürülebilir olması için çaba göstermekteyiz. Bizim için en zor iş, bir şeyin sürekliliğini sağlamaktır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana’nın geçmişten bu güne sanatın, kültürün ve lezzetin kenti olduğunu kaydederek "Kentin bu güzelliklerini tanıtma noktasında elimizden geleni yapmalıyız. Herkes bir arada olmazsa bir etkinliği sürdürmek mümkün değil. Adana’mızı tanıtan, Adana’nın ekonomisine katkı koyan, yön veren bu tür etkinlikleri can siperane destekliyoruz. Bu karnaval, benim karnavalım değil. Bir şahsın değil. Bu karnaval artık Adana’nın" diye konuştu.

“49 milyon dolarlık tanıtım yaptık”

Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını belirtti. Bozkurt şunları söyledi: "Karnaval maratonuna 10 yıl önce başlarken önce kentin içerisindeki kurumların, firmaların ve hemşehrilerimizin bu fikri duymasını, doğru anlamasını sağlayıp ikna olmasına gayret ettik. Bu başarıldı. Bu yıl hariç ilk 9 yılda karnaval ile birlikte yerli ve yabancı iletişim kanalları üzerinden yaptığımız çalışmaların reklam eşdeğerinin 49 milyon dolar olduğunu hesapladık. Tüm bunlar için hiçbir şekilde para harcamadık" şeklinde konuştu.