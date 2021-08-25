Portal,  kapı pazarında Ar-Ge ve inovasyonla büyüyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri OSB’de 2007 yılından bu yana faliyet gösteren Portal Çelik Kapı, daire giriş kapıları, bina giriş kapıları, villa kapıları ve yangın kapıları üretiyor. “Geleceğin kapılarını” üretmek ve sektörde takip edilen marka olmak hedefiyle hareket eden Portal, Ar-Ge çalışmaları için hiçbir yatırımdan ve harcamadan kaçınmıyor. Ar-Ge’de çalışan mühendislerini son teknoloji cihaz ve sistemlerle desteklediklerini dile getiren Partal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, “Her insan yaratılışı itibariyle güvende olmak ister. Kapı ise güvenliği sağlayan en önemli nesnedir. Bu minvalde Portal Çelik Kapı olarak en çok değer verdiğimiz ilke güvenlik olmakla birlikte, bu ilke doğrultusunda insanların ihtiyaç ve beklentilerine en uygun, Avrupa standartlarında ve ‘En Sağlam Kapılar’ sloganı ile üretim yapıyoruz. Üretimlerimizi son teknoloji donanımlarla birleştirerek Ar-Ge ekibimizin hizmetine sunuyoruz. Böylece en sağlam kapıları üretirken bir yandan da geleceğin ihtiyaç ve taleplerini önceden tespit edip sektörün takip edilen markası olmayı hedefliyoruz” dedi. Hacı Söyler, son dönemde yaşanan COVİD-19 pandemisi, üretimde yaşanan hammadde sıkıntısı ve konteyner problemlerine rağmen, öngörülü adımlar atarak üretim ve tedarik süreçlerini problemsiz ilerlettiklerini de vurguladı.

“Hiçbir masraf ve emekten kaçınmıyoruz”

Şu anda 4 kıtada yaklaşık 45 ülkeye ihracat yapan Portal Çelik Kapı’nın finansal büyüme hedefi de sürdürülebilir ve sağlam temelli ilerlemeye dayanıyor. Her yıl ortalama yüzde 30 civarında büyüme gerçekleştiren Portal, inovasyona yaptığı yatırımlarla da sektör liderliğini koruyor. Çelik kapı sektöründe Türkiye’nin en büyük üretim tesisine sahip olduklarını kaydeden Hacı Söyler, “Tüm dünyada bilinirliğini kanıtlamış bir marka olmak istiyoruz. Şimdiden geleceğin kapılarını tasarlıyoruz ve sektöre yön veriyoruz. Yakın zamanda da yeni nesil bayi showrom konsepti ile Türkiye’de ve dünyada ses getireceğiz. Ayrıca, gelecekteki kapılar üzerine şimdiden Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bu çalışmaların istediğimiz gibi ilerleyebilmesi için hiçbir masraf ve emekten kaçınmıyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge departmanı çalışanlarının, tasarımların sürdürülebilir olmasının yan sıra güvenlik, sağlamlık ve yüksek mukavemet ilkelerini de esas alarak çalıştıklarını belirten Söyler, “Ar-Ge çalışmalarımızı, üretim stratejilerimizin ana damarı olarak kabul ediyoruz. Değişimlere açık ve yenilikçi yapımızla üretim politikalarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. 2021 yılında çıkarmış olduğumuz benzersiz tasarım anlayışı, üstün güvenliği ve güçlü Ar-Ge'nin birleşmesiyle oluşan Creative Collection'umuz ile herkesten farklı olduğumuzu 2021 Tuyap 43. Yapı Fuarı Turkey Buıld İstanbul’da gösterdik” ifadelerini kullandı.