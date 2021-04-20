Portekiz hazır giyimde Türkiye’ye rakip oldu

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Zara, Mango gibi markalarıyla dünya hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en büyük alıcılarından Inditex Grubu, pandemi ile birlikte Çin operasyonlarını azaltırken, siparişlerini Portekiz’e kaydırdı. Portekiz, Türkiye’nin bu sektörde büyük bir rakibi haline geldi. Son bir yılda kapasitelerini dolduran Portekizli hazır giyimciler, Kuzey Afrika’ya yönelerek yeni kapasite yaratmanın yollarını aramaya başladı. Portekiz’in iyi üretim yapan ülkeler arasında yer aldığını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “İspanya, önce Portekiz’in kapasitelerini doldurdu, sonra Türkiye ve diğer ülkelere yöneldi. Kapasitelerini dolduran Portekiz firmaları üretim için Kuzey Afrika ülkelerine yöneldi. Bu da kalite sorunlarını beraberinde getirdi” diye konuştu.

‘Dikkat edilmesi gereken bir oyuncu’

İspanya’nın alımlara devam ettiği bilgisini paylaşan Burak Sertbaş, “Portekiz; Zara, Mango gibi firmalar olmadan da üretici bir ülkeydi. Ancak, bizim tekstil altyapımız Portekiz’de yok. Çoğu malda bizden pahalı ama AB üyesi olmanın yanı sıra İspanya’nın komşusu olmanın avantajlarını kullanıyor. Her daim dikkat edilmesi gereken bir rakip pozisyonunda” dedi. Moda ve Hazırgiyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Mukadder Özden de, “Tüm satıcıların olduğu gibi perakende sektörünün de iyi fiyatlara ihtiyacı var. O nedenle bugün biz Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere gitmekten imtina eden ülkelere neredeyse Hindistan fiyatları vermek zorunda kalıyoruz. Bir orta yol buluyoruz ama bu bizi çok yoruyor” dedi. Özden, “Türkiye, daha makul fiyatı ve Avrupa ülkelerine en yakın üretici ülke olarak avantaja sahip. Fakat artan maliyet baskısı ve birim fiyatlar konusunda sıkıntı ile tercih Türkiye’den yana değil, Portekiz’den yana olmaya başladı” diye konuştu.