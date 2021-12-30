POSCO ASSAN, metal sektöründe ISA 2021 Ödülü'nü kazanan tek şirket oldu

KOCAELİ - İş güvenliğine verdiği önem ve bu alanda kazandığı ödüllerle iş güvenliği konusunda farkındalık oluşturan Posco Assan, British Safety Council tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) değerlendirmesinde ISA 2021 Ödülü'nü kazanan metal sektöründeki tek şirket oldu. Şirket 2021 yılını kazasız olarak geçirirken toplamda ağır sanayi olan metal sektöründe elde edilmesi zor bir başarıya imza attı.

Hedef, 1.000 iş kazasız gün

Şirketin uluslararası alanda ödül kazanan İSG uygulamaları konusunda bilgi veren Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir çalışanlara yapılan yatırımların sonuçlarını gördüklerini ifade etti. Özdemir, “Posco Assan olarak İSG konusunda her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yenilikçi uygulamaları şirketimize adapte ederek bunları kısa sürede günlük çalışmalarımızın rutini haline getiriyoruz. Şirket olarak genç bir çalışan grubuna sahibiz. Makine parkurlarına yapılan yatırım kadar insana yapılan yatırımın da değerli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle İSG konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu noktaya gelmek önemli ancak bizler için yeterli değil. Daha da ileriye gitmek ve bin iş kazasız güne ulaşmak istiyoruz” dedi.