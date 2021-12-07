POSCO ASSAN’dan 104 öğrenciye burs desteği

KOCAELİ - Posco Assan burs töreni Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Törene Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ve CAO’su Ufuk Özdemir katılırken, Kocaeli Üniversitesi’nden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk ve öğretim üyeleri törende yer aldı.

Törende konuşan Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn, “Posco TJ Park Vakfı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başarılı öğrencilere burs vermeye devam ediyor. Bizler de Posco Assan olarak POSCO TJ Park Vakfı ile birlikte Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrencilerimize 10 yıldır destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerimizin önlerinde umut ve imkânlarla dolu bir yol var. Bunu başaracak potansiyele ve cesarete sahip olduğunuza inanıyorum” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ise, önümüzdeki dönemde de Posco Assan ile işbirliği içinde olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları, Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi tarafından takdim edildi. Posco Assan ve POSCO TJ Park Vakfı, Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Ankara Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrencilere yönelik olarak da burs desteğini 10 yıldır sürdürüyor.