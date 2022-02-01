Prasoft Yazılım, e-ihracat için şirketlere destek olacak

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - PraSoft Yazılım kurucu ve CEO’su Ferhat Akmermer, hayatı kolaylaştıracak pratik yazılımlar üretme vizyonu ile yola çıktıklarını belirterek, Türkiye’nin pandemiyle hızlanan e-ticarette süreci yakaladığını ve bundan sonra e-ihracat için hızla aksiyon alınması gerektiğini söyledi. Akmermer, şirketlerin sürece uyum sağlaması için çözüm ortaklığı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

2017’den bu yana süreç içerisinde değişim gösteren teknolojik altyapı ve kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek stratejiler geliştirdiklerini kaydeden Akmermer, “PraSoft, dijital dönüşüm yaşayan kullanıcılarının gerçekten neye ihtiyaç duyabileceklerini önceden tespit ederek tasarlıyor ve kullanıma sunuyor. Birbirinden farklı segmentlerdeki müşterilerin zaman ve işgücü maliyetlerini minimize ederek kendi işlerine odaklanmalarına bu şekilde katkı sağlamak istiyoruz. Rotamızı, sektördeki gelişmeleri önceden tahmin ederek çiziyoruz” dedi. Özellikle son yıllarda önlenemez bir yükselişe geçen e-ticaret ve e-ihracat alanlarında girişimcilerin operasyonlarını kolaylaştıran PraPazar alt markaları hakkında da bilgi veren Ferhat Akmermer, “Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı e-ticaret ve pazaryeri entegrasyon sistemi olan PraPazar olarak kullanıcılarına pratik e-ticaret ve e-ihracat deneyimi sunmaya odaklandık. Kullanıcılar PraPazar uygulamamızdaki yurt içi ve dışı pazaryeri entegrasyonları ile dünyanın en gelişmiş pazaryerlerinde satış yapabilir, ürünlerini hızlı bir şekilde listeleyebilir ve tüm siparişlerini tek panelden yönetebilirler. Sosyal medya entegrasyonumuz ile de ürünlerin entegrasyonu bulunan sosyal medyalara iletilerek daha fazla kitlelere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Sosyal medya entegrasyonu ile daha geniş kitlelere ulaşarak marka bilinirliği üst seviyelere taşınmış oluyor” diye konuştu.