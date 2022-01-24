Prestijli konut yetersizliği, yabancıya satışta İzmir’i geride bıraktırdı

Duygu GÖKSU

İZMİR - Konut sektörü temsilcileri bu durumun tanıtım eksikliği, plansız yapılaşma ve prestijli konutların yetersizliğinden kaynaklandığını dile getirdiler. Döviz kurlarındaki yükselişin yabancılar için Türkiye’nin konutlarını çok cazip hale getirdiğini belirten İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, “Yabancıya konut satışları artıyor ancak toplam satılan konuta göre oranı düşük. Sektörü, yabacılara satılan konut hareketlendirir diye bir öngörüde bulunamayız. Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı 700 bin, buna yatırımcıları da eklediğimizde 1 milyon sınırına dayanıyor. 2021 Haziran’ında 3 TL olan demirin kilogram fiyatı 15 TL’ye çıktı, 1 metreküp beton 180 TL’den 550 TL’ye çıktı. Malzemelerin hepsine zam geldi, bu şartlarda inşaat yapmak çok zor” diye konuştu.

İzmir’de prestijli konut üretiminin yetersiz olduğunu söyleyen Yıldırım, “Orta Doğu ülkeleri, İngiltere gibi yerlerden gelen yabancılar prestijli, içerisinde sosyal alanlar olan, güvenlikli konutlara ilgi gösteriyorlar. Bu tarz projeler yetersiz olduğundan İzmir, yabancıya konut satışında 7’inci sırada kaldı. İzmir, geçmiş yıllarda körfezin etrafında bir hilal şeklinde dizilmiş ve nüfusun yüzde 75’i buraya çekilmiş. Sosyal tesisler, ulaşım olanakları gibi imkanlar buralarda kümelenmiş” ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve birçok Anadolu ilinde şehrin dışında da yaşam alanları kurulduğunu ifade eden Yıldırım, “Antalya, Konya, Eskişehir, Adana bizi geçti. İzmir bunu yapamadı. Yıllarca körfez etrafında konut ürettik. Bu yapıların da yüzde 65’i riskli. 1999’da yapılan deprem master planında hala bir çalışma yapılmadı. İzmir’in sadece barınma değil, alt yapı ve trafik sorunu da var. 2030’da şehrin nüfusunun 6 milyon olması bekleniyor. Öncelikle İzmir için planlama şart” açıklamalarında bulundu.

“Kentimizi tanıtırsak payımızı yüzde 10’a çıkarabiliriz”



Yaşamak, yatırım yapmak ve vatandaşlık almak için gayrimenkulü tercih eden yabancıların sayısının çok fazla olduğunu söyleyen Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası İnşaat Komitesi Meclis Üyesi Niyazi Gültekin, “İnşaat maliyetlerinin iki katına çıktığı, ev fiyatlarının vatandaşın alım gücünü aştığı, konut kredisi faizlerinin çok yüksek seyrettiği bu piyasada yabancıya konut satışlarının yüzde 43,5 artması sektörümüze can suyu oldu. Yabancıya konut satışının kur avantajının devam etmesiyle birlikte 2022 yılında daha da artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İzmir’in Türkiye’de en çok konut satılan 3’üncü kent olduğunu ve 86 bin 722 adet konut satışı ile toplam satışlardan yüzde 5,8 pay aldığını hatırlatan Gültekin, “Ama yabancıya konut satışında sadece yüzde 2’lik paya sahip olması çok üzücü. İzmir’de yabancıya konut satışları arttı ama istediğimiz seviyeye ulaşmadı. İklimi, doğası, körfezi, tarihi, sosyo-kültürel değerleriyle öne çıkan İzmir’in daha fazla talep görmesi lazım. İzmir, İstanbul’dan ve diğer büyük şehirlerden göç alan, herkesin öncelikli yaşamak istediği bir şehir. Yurt dışından gelenler de İzmir’e çok hızlı uyum sağlıyor. İzmir keşfedilmeyi bekliyor. Bu yüzden yurt dışında daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Kentimizi iyi tanıtabilirsek yabancıya toplam satış içindeki payını kısa süre içerisinde yüzde 10’un üzerine çıkarabiliriz” açıklamalarında bulundu.