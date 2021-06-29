Prof. Dr. Nazan Savaş, çalışmalarıyla Hatay'da kent kültürüne destek veriyor

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, kentin kültürel ve tarihi değerlerinin, aktif projelerle kullanıma sunulmasına öncülük ediyor. Eski bir Hatay evinin restore edilerek Gastronomi Evi’nin hizmete girmesini sağlayan Nazan Savaş, şimdi de yine bir Hatay evinin restore edilerek Konuk Evi haline getirilmesi çalışmalarına katılıyor. Çalışmalarını DÜNYA’ya anlatan Savaş, Antakya’nın eski sokaklarında, yerin 7-8 metre altında geçmişten kalan bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle nereyi kazsanız mozaik çıkıyor. Mevcut durumda Osmanlı dönemine ait evler var ve bunlar da tarihi. Yani şehrin altı da üstü de tarihi” dedi.

600’ün üzerinde ev var

Şehirde restorasyon bekleyen 600’ün üzerinde tescilli ev olduğunu, bu sayının ODTÜ’lü bir uzmana göre 2 bini bulduğunu vurgulayan Nazan Savaş, şöyle devam etti: “Bu sokaklar ve evler aynı zamanda yaşam alanı olduğu için insanlar kendilerine göre değiştirmişler. Büyükşehir Belediyesi evlerden birkaçını satın aldı ve restore ediyor. Gastronomi Evi de restore edilmiş bir ev. Bundan önce Uzunçarşı’da bir ev restore edilmişti. Daha sonra bir başkası restore edilerek Expo Evi olarak hizmet vermeye başladı.” Gastronomi Evi’nin kuruluşunda konsepti kendisinin belirlediğini vurgulayan Savaş, “Sanatıyla, zanaatıyla, arkeolojisi, kültürü ile burası Hatay evi olsun istedik. Her odaya döneminin mobilyalarını yansıtan mobilyalar tasarladık. Selçuklu’da çift başlı kartal motifi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini yansıtan motifler içeren mobilyalar üretildi ve kullanılıyor” diye konuştu.