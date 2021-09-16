PROGEM, maliyet ve hızdan tasarruf sağlayacak

Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi’nin (PROGEM) açılış öncesi bilgilendirme toplantısına, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, GTÜ TTO ve GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, GTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Güray Değerli, projenin ortak ve iştirakçilerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak GTÜ Teknopark’ta kurulan, MARKA'dan Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında destek alınarak gerçekleştirilen, PROGEM’de yapılan çalışmalar hakkında GTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Güray Değerli bilgilendirmelerde bulundu.

PROGEM’in Doğu Marmara Bölgesinde bulunan işletmelerin, girişimcilerin, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin Ar- Ge ve teknoloji tabanlı fikir, proje ve buluş çalışmalarının prototipleştirileceğini belirten GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “İşletmelerin yenilikçi projeleri ulusal ve uluslararası rekabet potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla hareket edeceğiz” dedi. Rektör Aslan, PROGEM’den sanayi kuruluşları, firmaları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve tematik alanlar, iş geliştirme merkezleri, mesleki eğitim ve yeterlilik merkezleri, meslek ve meslek yüksekokulları, üniversiteler, sosyal destek proje ve programlarının yararlanacağını belirtti.

Ürünlerin ticarileşme sürecini hızlandırıyoruz

Teknopark’ta yer alan PROGEM’in hedeflerinden bahseden Aslan, “Firmaların prototip geliştirme adına ortak kullanımına yönelik, fiziki altyapıyı oluşturuyoruz. Firmaların klasik metotlarla uzun sürelerde imal edilecek modelleri hızlı bir şekilde kalıp yapmadan üretmesine destek sağlayarak, üretim altyapılarına katkıda bulunuyoruz. GTÜ bilimsel araştırmaları ile Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların proje çıktılarının prototiplenerek "Teknolojik hazırlık seviyesinin" THS(TRL) yükseltilmesi ve bu ürünlerin ticarileşme sürecini hızlandırarak seri üretime hazır hale gelmelerini sağlıyoruz. Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerinin uygulama ve Prototipleme süreçlerinde, fikirden MVP'ye (Minimum Viable Product) kadar olan bütün süreçlerinin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayarak maliyetleri düşürüp, hız kazandırıyoruz. Açık inovasyona imkan verecek, kampüste çalışanlar için çekim noktası olacak, mühendisler, makerlar, teknisyenler ve girişimciler arasında yeni etkileşim alanları yaratmayı amaçlayan yeni bir üs oluşturuyoruz. Akademik çalışmaların ve Ar-Ge faaliyetlerinin üniversite, kamu, sanayi iş birliği çerçevesinde katma değerli ürüne yönelik yapılması ve başarı oranının arttırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu. MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, üretim altyapıları çağrıları kapsamında 2019’da verilen desteklerden biri olan PROGEM’in yapılan sunumlar sonrası ne kadar doğru bir proje olduğunu gördüklerini belirterek gurur duyduğunu ifade etti. Teknoparkların yapması gerekli olan bir proje olduğunu söyleyen Çöpoğlu, yapılan tasarımların prototipinin oluşturmasının ne kadar zor olduğunu hatırlatarak, GTÜ Teknopark’ın bu soruna çözüm oluşturmasının, kamu, üniversite ve sanayi işbirliğine, bölgedeki girişimcilere önemli bir hizmet sunacağını belirtti.