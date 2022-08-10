Propratik ve otopratik servis tek çatı altında

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Gebze Oto Sanayi’de bin 500 metrekarelik ilk şubesiyle hizmete başladıklarının altını çizen Altınlas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Altıntaş, “Firmamız, 3’üncü kuşak genç neslin de devreye girmesiyle sektörde daha dinamik bir yapı elde etti. Bugün itibariyle Şekerpınar’da 2 bin metrekarelik, Gebze merkezde bulunan 400 metrekarelik servis ve depo alanlarımızda hizmet veriyoruz. Marmara Bölgesi’nde işine hakim sektörün öncü firmasıyız. Türkiye’nin tek çatı altında toplanan ilk propratik ve otopratik servis sağlayıcı noktası olmayı hedefliyoruz. Hem alan olarak çok büyük, hem lokasyon olarak Türkiye’nin en önemli lokasyonunda 6 bin metrekare açık alan ve 5 metrekare kapalı alana sahip olacak bir tesisi yıl sonunda faaliyete geçireceğiz. Osmangazi Köprüsü üzerinde Bilişim Vadisi’ne yakın bir tesis olacak” dedi.



10 milyon TL’lik makine yatırımı



Yeni tesislerine yaklaşık 10 milyon TL’lik makine yatırımı yaptıklarını söyleyen Altıntaş, “Yatırım yaptığımız makineler premium olacak. Tek noktada araçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı sıra Otopratik marka yedek parça ve akülerini de müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili hizmet veren Otopratik mağazalarında, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak farklı nokta için servis ve bakımı sağlıyoruz. Bu hizmetler arasında başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Filolara değer katmak üzere kurgulanan bir çalışma stilimiz var. Mevcut şubelerimizi de yine son teknoloji makine parkıyla yeniliyoruz. Bölgede kurduğumuz tesisimizde hızlı şarj istasyonlarımız olacak. Elektrikli araçlara 3 hızlı şarj istasyonumuz ile hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Mobil yol yardım servis hizmetinde araç sayısını 4’e çıkaracak

2025 yılında İstanbul Kurtköy’de bir mağaza açmayı planladıklarını ve orada binek araçlara yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Altıntaş, “Mobil yol yardım servis hizmetimizde de araç sayımızı 4’e çıkartarak daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz. Mobil mağaza üzerine çalışmalarımız var. Yılsonunda devreye almayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

UNICEF işbirliği ile sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını vurgulayan Gökhan Altıntaş, “UNICEF Türkiye ile yapmış olduğumuz anlaşma ile Bridgestone veya Lassa marka 4 adet lastik alan müşterilerimiz adına, dünyada açlıkla mücadele eden çocuklara besin paketi hediye ettiğimiz bir projemiz oldu. Bu yıl da benzer yeni projelerin çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.