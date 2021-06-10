“Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimi artırılmalı”

MERSİN - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, özellikle Amerika ve Avrupa pazarlarında hayvansal protein ürünlerinin tüketimi hızla azalırken, bitkisel protein ürünlerinin tüketiminde de yüksek artışlar yaşandığına dikkat çekti. Arslan, protein elde etmek için kullanılan bakliyat miktarının 2020 yılında 1 milyon ton olduğunu açıkladı. 2021 yılında bu oranın 1,5 milyon tonun üzerine çıkmasını öngördüklerini kaydeden Başkan Arslan, “Dünya genelinde insanların bitkisel proteine yönelmeye başlamasıyla bakliyat ve hububat ürünleri üzerindeki Ar-Ge çalışmaları da arttı. Zaman içerisinde ABD ve Kanada merkezli oluşan bitkisel protein endüstrisi milyarlarca dolar değere ulaştı. Dünya bakliyat sektöründe özellikle bezelye, fasulye, mercimek ve nohut gibi yüksek protein değerine sahip ürünler ön plana çıkıyor. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız. Ülkemizde bakliyat tarımında protein oranları yüksek çeşitlerin üretiminin artırılmasına yönelik yeni politikalara ihtiyaç var” dedi.

Tohum ıslahına önem verilmeli, üretim alanlarını korunmalı

Sektördeki gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki bakliyat tarımında protein oranları yüksek çeşitlerin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, “Katma değeri yüksek bakliyat çeşitlerinde tohum ıslahı çalışmalarının artırması ve üretim alanlarının korunmasına yönelik uzun vadeli planlamalar geliştirmeliyiz. Ülkemizde hububat ve bakliyat tarımı yapılan arazilerin büyüklüğünü üretici bazında daha konvansiyonel üretim yapılabilir alanlara çevirmeliyiz” diye konuştu.

AHBİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 45 arttı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünün mayıs ayı ihracatını da değerlendiren Hüseyin Arslan, sektörün bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 617,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Türkiye’nin mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,08 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünün liderliğini koruduğunu ifade eden Başkan Arslan AHBİB üyelerinin ise mayıs ayında yüzde 45 artış yakalayıp 115,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini söyledi. AHBİB’in sektör ihracatından yüzde 18,7 oranında pay aldıklarını kaydeden Başkan Arslan, şöyle konuştu: “Bölge ihracatında pastacılık ürünlerinin 30,5 milyon dolar değer ile birinci, bakliyat ürünlerinin 26,2 milyon dolar değer ile ikinci, bitkisel yağların 16 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. En fazla dış satımı 12,3 milyon dolar değer ile Suriye’ye yaptık. Bunu 12,2 milyon dolar değer ile Irak ve 11,2 milyon dolar değer ile Venezuela’nın takip etti.”