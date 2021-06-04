RAL Tekstil ABD pazarına giriyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Spor kulüpleri taraftar formaları başta olmak üzere spor giyim, günlük giyim, kurumsal giyim ve iç giyim üretimini başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç eden RAL Tekstil, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) taraftar formalarını üretip ABD pazarına girecek.

Pandemi sürecinde sportif faaliyetlerin durdurulması üzerine rahat giyim ve maske üretimine yöneldiklerini RAL Tekstil Genel Müdürü İmral Atılgan, bu süreçte fabrika ve şirket bünyesinde değişim ve yenilikler yaptıklarını söyledi.

Şirket içinde otokontrol sağlayarak atıl kumaşları değerlendirdiklerini, 1,5 milyon liralık makine ve numune yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Atılgan, 2020’de pandemi nedeniyle ihracatın yavaşladığını, yıkanabilir maske ve iç pazar üretimine odaklandıklarını kaydetti. Atılgan, şunları söyledi: ‘’2021 yılı ilk üç ay hareketli başladı. İhracat artıyor. Aynı zamanda Türkiye’de çok tanınmış birçok firma ve marka için üretim yapıyoruz. Pandemi başladıktan sonra tüketici talepleri değişti. Takım forma satışları yerine spor giyimde çok rahat günlük giyime dönüş yaptık. Ancak

Obezler için forma üretecek 2021 yılı ilk üç ayı bizim açımızdan oldukça hareketli geçti. Pandemiyle birlikte geçen yıl duran ihracat 2021’de hareketlendi.’’



2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 60-70 büyüme gösterdiklerini ve yıl sonu 10 milyon Euro ciro hedeflediklerini kaydeden Atılgan, Avrupa ve İskandinav ülkeleri Belçika, Norveç, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Avusturya ile Dubai’ye 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Amerikan futbolu taraftar formalarını üretmek için teklif aldıklarını belirten Atılgan, aynı zamanda Alfa Romeo gibi Formula-1 yarış takımlarının taraftar giysilerini ürettiklerini ifade etti. İmral Atılgan, ‘’Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımları geçen yıl pandemi nedeniyle taleplerini durdurmuştu. Bu yıl 40 bin adet forma göndereceğiz. İngiltere binicilik kulüplerinden teklifler gelmeye başladı. Everton Spor kulübü ise sweat üretimi talebinde bulundu. Yine İngiltere’den ekstren büyük bedenler için teklif var. Obezler için 10 bin adet giysi üreteceğiz’’ dedi.