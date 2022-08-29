Ramada, yeni yatırımıyla Samsun’u cazibe merkezi yapacak

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - 5 yıldızlı Ramada Plaza by Wyndham Samsun Oteli, 120 oda ve 240 yatak kapasitesi ile müşterilerine kaliteli bir şekilde hizmet veriyor. Turizm sektöründe Ar-Ge ve yatırımlara daha fazla bütçe ayıracaklarını dile getiren Ramada Plaza by Wyndham Genel Müdürü Aybars Dayan, gelecek hedefleriyle ilgili konuştu.

Dijital pazarlama ve online seyahat acentalarına yatırım yaptıklarını söyleyen Aybars, gelecek plan ve projeleriyle ilgili şunları söyledi: 2022 yılında marka gerekleri ile ilgili yatırımlarımızı tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Tesisimizin fiziki standartlarını yıl sonuna kadar daha da arttıracak yatırımlar yapacağız. Sektörde büyüme hedeflerimizi 2023 yılından itibaren planlamaktayız. 2023 yılında bir adet şehir otelini daha bünyemize katmayı planlıyoruz. Yurt dışı pazarları ile ilgili Samsun bölgesine yurt dışından gelen misafirleri arttırmak için ağırlıklı olarak dijital pazarlama ve online seyahat acentalarına (OTA) yatırım yapmaktayız. Ayrıca Samsun’da bulunan sektör örgütleri ve kamu otoritelerimizle Çarşamba Samsun Havalimanına Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa Ülkeleri ve Rusya’dan direkt uçuş konulması için işbirliği yapmayı planlıyoruz. Çarşamba Samsun Havalimanına direkt uçuşlar konulması konusunda THY, Sun Ekspress, Pegasus ve diğer yabancı turizm firmalarının çalışmalar yapmasının beklentisi içerisindeyiz.”

“Hizmet ve konsept olarak temalı tesisler ön plana çıkacak”

Özellikle koronavirüs sonrası sektörde yeni ürünler geliştirme ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyen Dayan, Ramada’nın gelecek hedefleriyle ilgili şunları söyledi: Turizm sektörü Covid-19 sürecinden sonra yeni ürünler geliştirmek zorunda olduğundan Ar-Ge ve inovatif çalışmalara daha fazla yatırım yapıyor. Bundan sonra turizm sektöründe ne yaparsak yapalım en iyi ve en kaliteli otel konseptlerini fiziki kalite ve işletmecilik olarak geliştirmek ve en iyi hizmeti vermek durumundayız. Bu anlamda kurumsal olarak turizm sektörü, misafirlerin güvenli bir ortamda hizmet vermek için Ar-Ge yatırımlarına daha fazla kaynak ayırıyor. Ülkemizde de güvenli turizm sertifikası kriterleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olup işletme maliyetleri sektörel bazda yükseltildi. Gelecekte küçük kapasiteli, verilen hizmet ve konsept olarak temalı tesisler ön plana çıkacak. Biz de firma olarak sektördeki yatırımlarımızı bu anlayışta gerçekleştireceğiz.”

Ramada’dan 2022 yılında Bistro Cafe-Bar yatırımı

2023 yılı hedeflerinin yanı sıra yakın dönemde yapacakları yatırımla ilgili bilgi veren Dayan, “Turizm sektörüne olan yatırımlarımızı, Samsun’un turistik bir çekim noktası haline gelmesine katkıda bulunmak için yapmaktayız. 2022 yılında Ramada Plaza by Wyndham Samsun otelimizin yanında Bistro Cafe-Bar yatırımı gerçekleştireceğiz. Yatırım ile ilgili tüm planlamalarımız tamamlanmış olup 2 ay içerisinde Bistro Cafe-Barımızı hizmete açacağız. Şirket politikası olarak pandemi ile ilgili sorunlar artsa bile çalışan ve yönetici kadromuzda herhangi bir azaltmaya gitmeyi düşünmüyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası standartlarına eksiksiz uyarak hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

TEKNOFEST Samsun’un turizmine katkı sağlayacak



Genel Müdür Dayan, Samsun’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Samsun ekonomisinin yıldan yıla büyüyerek gelişeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Samsun’a marka otel yatırımı gerçekleştirdik. Ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin İstanbul’dan sonra Samsun’da olması bizleri son derece mutlu etti. Bu organizasyonun Samsun’un yurt içerisinde ve yurt dışındaki tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizi en üst düzeyde ağırlamak ve konforumuzu sunmak için heyecanlıyız.”