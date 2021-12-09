Rasagra Gıda, endüstriyel tedarikçi olmak için 4 kıtada fabrika kuruyor  

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mehmet İnan ile Lübnanlı Souheil Fakhran Holding ortaklığıyla 2018 yılında Okka ve Seed N Snacks markasıyla Mersin’de ekmeklik beyaz susam ve tahin üretimine başlayan Rasagra Gıda, endüstriyel tedarikçi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir yandan yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artırırken diğer yandan katma değerli yeni ürünlerle portföyünü genişleten firma, pandemi ile başlayan sağlıklı ve güvenilir gıda trendini fırsata dönüştürmeyi amaçlıyor. Sağlıklı gıda tüketiminde humus yemeğine olan ilgilin artığını bu durumun da humus yemeğinin ana bileşenlerinden biri olan tahine yönelik talebi yükselttiğini kaydeden Rasagra Gıda Genel Müdürü Mehmet İnan, artan talebe daha hızlı yanıt vermek üzere Amerika’da fabrika yatırımı yaptıklarını söyledi. Amerika’da 3 yıl içerisinde 20 milyon dolar daha yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getiren İnan, “Her yıl geleneksel olarak en az yüzde 40 büyüyen bir firmayız. 10 yılda 4 farklı kıtada hayata geçireceğimiz yeni fabrika yatırımlarıyla bu oranı daha da artıracağız. 2022 yılındaki en önemli hedefimiz sona yaklaştığımız Amerika fabrikamızı devreye alıp, TÜİOSB’deki merkez fabrikamızın üstyapı yatırımına başlamak. 2022 yılının son çeyreğinde Amerika’daki şirketimizi büyütecek ek yatırımlar planlıyoruz” dedi.

Amerika’da üretime başlıyor

Mersin fabrikalarında günlük toplam üretim kapasitelerinin günlük 50 ton olduğunu kaydeden Mehmet İnan, Amerika’daki fabrikalarının devreye girmesiyle günlük toplam üretim kapasitelerini 75 tona ulaşacağını belirtti. Amerika fabrikaları için bugüne kadar yaklaşık 5 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden İnan, 2022’nin başında bölgede üretime başlamayı planladıklarını belirtti. Amerika’nın ardından 10 yıl içerisinde sırasıyla İngiltere, Hollanda, Avusturalya ve Orta Doğu’da yeni üretim ve dağıtım tesisleri kurmayı planladıklarını dile getiren İnan, “Kuracağımız yeni üretim tesisleri ile artık etnik piyasa için değil endüstriyel tedarikçi olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ayrıca Amerika fabrikamız ile birlikte küresel humus üreticilerinin hızlı ve güvenli tahin tedarikçileri arasına girmeyi hedefliyoruz. Şu anda Avrupa’da ne kadar güçlü olsak da başta Fransa, Norveç ve Danimarka pazarına daha yoğun odaklanmak için İngiltere ve Hollanda’da yeni üretim tesisleri planlıyoruz. Orta Doğu’da ise Katar pazarında kuvvetliyiz ama Türk tahinine karşı ek vergi uygulandığı için bölgede hızlı büyüme adımları atamıyoruz. Bu nedenle bölgede daha rahat edebilmek için Orta Doğu’da orta vadede bir fabrika planımız bulunmaktadır” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük tahin üretim merkezini kuracak

Mersin’deki merkez fabrikalarının kapasitesini artırmak için Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekarelik arazi satın aldıklarını ifade eden Rasagra Gıda Genel Müdürü Mehmet İnan, arazinin kendilerine tahsisi ile birlikte 10 milyon dolar bütçeyle Türkiye’nin en büyük tahin üretim tesisinin yapımına başlayacaklarını belirtti. Yeni fabrikalarında birbirinden bağımsız yeni konvansiyonel ve organik üretim hatları kuracaklarını ifade eden İnan şöyle konuştu: “Yeni fabrikamız ile hammadde kontrol, analiz ve mikrobiyoloji laboratuvarlarımızın kapasitesini artırıp yeni bir Ar-Ge Merkezi kuracağız” dedi.

Tahin bazlı 14 farklı ürün geliştirdi

Tahin bazlı 14 farklı katma değerli yeni ürün geliştirdiklerini belirten Rasagra Gıda Genel Müdürü, Mehmet İnan, 37 farklı ürün üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Pratik humus karışımları ve tahin bazlı soslardan oluşan 14 farklı ürünü yakın bir tarihte yurt dışı pazarlara sunacaklarını kaydeden İnan şöyle konuştu: “Bal, avokado, portakal gibi aromalarla zenginleştirilecek yeni sürülebilir tahin ürünleri için de ekibimizin 12 yeni ürün üzerinde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahin bazlı ürünler dışında ise portföyümüze kahvaltı ve ara öğünlerde tüketilebilecek 25 farklı ürün daha eklemeyi planlıyoruz."