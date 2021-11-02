Recap Makina, otoklav üretiminde rotayı seramiğe çevirdi

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Otoklav üretiminde seramik sektörüne yoğunlaşan Recap Makina, hem Türkiye hem de Avrupa merkezli firmaların makine tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Recap Makina Mühendislik Genel Müdürü Metin İleri, 2017 yılında üç girişimci mühendis tarafından makine imalatı gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerinin ana üretim alanının otoklavlar (basınçlı kap) olduğunu söyledi. Otoklavların seramik, havacılık, cam, gaz beton, otomotiv, kauçuk, ahşap, gıda, medikal ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde kullanıldığını anlatan İleri, ürün ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Otoklav, içine yerleştirilen iş yüküne hem ısı hem de basınç uygular. Tipik olarak iki otoklav sınıfı vardır. Suya maruz kalmaya dayanabilen iş yükleri için buhar ile basınçlandırılanlar ve ısıtılmış havanın dolaşımı sayesinde ısıtma atmosferi oluşturulanlar. Cam sektöründe lamine cam üretimi yapan firmalar otoklav kullanmaktadır. Tıbbi atık sterilizasyonu dediğimiz hastane, laboratuvar ve veterinerlerden çıkan tıbbi atıklar otoklavlar içerisinde sterilize edilip kırıcı ünitede de parçalanarak doğaya öyle bırakılıyor. Yine aynı şekilde lastik kaplama sektöründe kullanılmış olan kamyon, otobüs lastikleri de ikinci hatta üçüncü ömürlerini sağlamak için otoklav içerisinde işlem görerek yenileniyor.”

İhracatta hedef Avrupa pazarı

Seramik sektörüne yönelik yatırımlarda son yıllarda yoğun bir artış yaşandığına dikkat çeken İleri, şirketlerinin de otoklav üretimi ile sektöre yoğunlaştığını belirtti. Eskişehir KOBİ OSB’de yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını aktaran İleri, otoklavda bölgede üretim yapan iki firmadan birisi olduklarını söyledi. Yıllık olarak mevcut kapasiteleri ile yaklaşık 25 adet otoklav üretmeyi hedeflediklerini dile getiren İleri, “Otoklavlar farklı çap ve uzunluklara sahiptir. Çapı 1 metre ila 4 metre arasında değişirken, uzunluğu ise 1,5 metreden 40 metreye kadar çıkabiliyor. Bizim hedefimiz de sektör ayırmadan yıllık 25 adet otoklav üretebilmek” dedi.

İngiltere ve Hindistan’a ihracat yaptıklarını, ana hedef pazarlarının ise Avrupa olduğunu belirten İleri, “İç pazarla birlikte dış pazarda da şirketimizin adını duyurmayı istiyoruz. Burada birinci önceliğimiz Avrupa. Avrupa merkezli firmaların makine tedarikçisi olmak ve oradaki pazarımızı büyütmek istiyoruz. Yine Amerika kıtası da bizim için büyük bir pazar” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışına bağımlığı azaltmayı hedefliyoruz”

Şirket olarak üretimini yaptıkları makine imalatında yurtdışına bağımlığı azaltmayı hedeflediklerinden bahseden Metin İleri, şunları söyledi: “Türkiye’de çok fazla otoklav üreticisi yok. Avrupa’dan ya da Amerika’dan almak yerine biz Türkiye’de üretelim ve başka ülkelere ihraç edelim istiyoruz. Ayrıca dışa bağımlılığı minimize etmek için Türkiye’de olmayan ama sektörel bazda da dönemsel ihtiyaçları karşılayacak makine ve ekipmanları da üretmeye talibiz. Bunu üretebilecek genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Temel mottomuzu geleceğe odaklanmak üzerine belirledik. Amacımız hem Eskişehir’de hem Türkiye’de otoklav sektöründe lider firmalardan biri olmak.”