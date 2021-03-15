Reges Çeşme, nisanda kapılarını açmaya hazırlanıyor

İZMİR - İzmir’de uluslararası bir otel markasının lüks otel kategorisinde hizmet veren ilk oteli olan Reges Çeşme, TheLuxury Collection markasının lüks anlayışını hem kolay ulaşılabilen destinasyonunda hem de izole ve güvenilir ortamında sunmayı planlıyor. İki ayrı binasında bulunan 93 oda ve 11 suit’iyle hizmet verecek olan otel, Çeşme Yarımadası’nın panoramik deniz manzarasının yanı sıra Hemera ve Safran restoranları, Ege deniz mahsülleri ve İtalyan mutfağının lezzetleriyle öne çıkacak. Kişiselleştirilmiş sakin ve huzur dolu bir tatil hedefl eyen misafirlerine özel iki ayrı açık havuz seçeneği sunan Reges, a Luxury Collection Resort& Spa’nın, geniş dış mekanları da etkinlikler, düğün, davetler için alternatif olacak.

Mimarisiyle de öne çıkıyor Yerden tavana cam kaplı geniş pencereli odalarında bolluk, bereket ve şans getirdiğine inanılan tavus kuşu görselleri, yatak başucunda bulunan Sakız Ağacı yaprağı görseller Çeşme’nin otantik ruhunu yansıtması amacıyla kullanıldı. Mimarisi kuş bakışı görünüm ile incelendiğinde kral tacını andıran Reges Çeşme Oteli’nin, Sufi ritüeliyle çağdaş bir şekilde yorumlanırken iç mekanlarında da eski Japon Kintsugi felsefesinin izlerini taşımasına özen gösterildi.