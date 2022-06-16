Rekabet gücü fiyat olan turizmcinin umudu Avrupa pazarı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Turizm sektöründe Rusya-Ukrayna savaşıyla bozulan moraller, Avrupa pazarındaki hareketlilik ile yerini umuda bıraktı. Turizmciler, Avrupalı turist için “Türkiye’nin fiyat açısından avantajlı destinasyon” olduğunu, bu durumun beklenen turizm gelirine ulaşmaya yardımcı olacağını belirtiyor. Turizmcilere göre, pandemi ve savaş gibi olumsuzluklara rağmen, turizm geliri cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlayacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle oluşan kayıp, Avrupa pazarı ile doldurulmaya çalışılması amacıyla Avrupa’da gerçekleştirilen tanıtım atağının sonuçlara yansıyacağına inanan turizmciler, İngiltere pazarından 3 milyon turist beklentisi içine girdi.

“Turizm gelirleri can suyu olacak”

Eski Bankacı ve Yönetim Danışmanı Feti Kuyucu, ocak-mayıs dönemindeki dış ticaret açığının 43,2 milyar dolar olduğunu belirtti. Turizmde iyi mesajların geldiğini söyleyen Kuyucu, turizm gelirlerinin cari açığın kapatılmasında ‘can suyu’ olacağını bildirdi. Kuyucu, şunları kaydetti: “Turizm gelirleri carı açığın finansmanı için ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Turizm sezonu geç açılmasına rağmen turist sayısı ve gelirlerde beklenti yüksek. Cari açığın kapatılması konusunda da beklentiler yüksek, moraller artıyor. Ancak Avrupa Parlamentosu’nun Rusya’ya ambargo ve Fransa bankalarının Türkiye’ye karşı yaptığı uygulamanın yaygınlaşması Türk turizmi için sıkıntı olabilir. Ayrıca turizm gelir hesabı biraz karışık görünüyor. Uçak parası bize kalmıyor. Antalya için konuşursak 4,5 milyar dolarlık paket tur, kentte çarpan etkisiyle 9 milyar dolarlık iş hacmi yaratıyor. Turizmde normal koşullar devam ederse Antalya 18-19 milyon yabancı, 3-3,5 milyon yerli turist olmak üzere 22 milyon turist sayısına ulaşabilir. Bu ışık var.”

Turizm gelirlerinin bu yıl için çok önemli olduğuna dikkat çeken Feti Kuyucu, “Ukrayna-Rusya savaşı bu geliri gölgeliyor. Ancak avantajlı destinasyon fiyatları nedeniyle özellikle gelişmiş Avrupa ülkeleri ve İngiltere için fırsat destinasyon konumu nedeniyle gelirlerde beklentilere yakın bir rakam gerçekleşebilir. Piyasaların 55 - 60 milyar Dolar cari açık beklentisi turizm gelirlerinin önemini bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

“Turizm umutları yeşertiyor”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Avrupa pazarında Türkiye satışlarının iyi gittiğini söyledi. Fiyatlara takılmadıklarını ifade eden Kuk, Rusya’dan inen uçak sayısında önemli artışların olduğuna dikkat çekti. Bu sezon Rusya’dan 3 milyon turist beklendiğini, Ukrayna’dan umutlu olmadıklarını anlatan Kuk, şöyle konuştu: “Bu yıl 33-35 milyon turist rakamına ulaşırız. Rusya ve Ukrayna’da 7 milyon turist eksiğimiz var. Bunu başka pazarlarla kapatmak şimdilik mümkün görünmüyor. Bu durumda cari açığı kapatmak zor. Ancak cari açığın yüzde 60’ını kapatabiliriz. Ekonomik krize rağmen turizm umutlarımızı yeşertiyor.”

“Hafta sonu 4 dakika bir uçak indi”

NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ise hafta sonu Antalya semalarında hareketliliğin arttığını anımsattı. Geçen hafta sonu iki günde 565 uçuşla 115 bin turistin Antalya’ya geldiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti: “Paskalya, yortu tatillerinin sona ermesi ile başlayan bu hareketlilik yaz sezonuna adım atıldığının ilk göstergesi. Her 4 dakikada bir uçak Antalya’ya indi. Almanya’dan 68, Rusya’dan 58, Polonya’dan 42, İngiltere’den 34 uçuş gerçekleşti. Çoğu Avrupa’dan olmak üzere 38 ülkeden turist geldi. Hafta sonu Rusya’dan 25 bin, Almanya’dan 28 bin tatilci sezonun bu en hesaplı dönemini değerlendirmek üzere tatile geldi. Pandemi henüz bitiyor, yasaklar yeni yeni kalkmaya başladı, Kuzeyde savaş devam ediyor. Yakıt fiyatları, yaptırımlar turizmin kimyasını değiştirmişken iki günde 115 bin kişinin gelmesi hem Türkiye hem dünya turizmi için önemli bir gösterge.”

Antalya’ya 3 milyonu aşkın turist geldi

Antalya Valiliği yaptığı açıklamada yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya’da turizm verilerinin artmaya devam ettiğini bildirdi. Açıklamada 1 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısının 3 milyon 104 bin 300’e ulaştığı belirtildi.

“Rezervasyonlar iyi gidiyor”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi sonrası geçen yıl rakip ülkelere göre Türkiye’nin turizmde büyük başarı yakaladığını belirtti. Rusya ve Ukrayna savaşının moralleri bozduğunu, ancak sektörün kısa sürede toparlandığını, Rusya’dan Türkiye’ye gelişlerde önemli bir hareketlilik olduğunu bildirdi. Atmaca, şöyle devam etti: “Rusya son 10 günde hareketlendi. İngiltere’den büyük talep var. Rusya, İngiltere ve Avrupa’nın tamamında rezervasyonlardan iyi haberler geliyor. Ortadoğu pazarı iyi gidiyor. İsrail’den aşırı iptaller yok. 2021 rakamlarını çok rahat geçeriz. Savaşın sona ermesi ve yaptırımların kalkması halinde Türk turizminde daha farklı senaryolar konuşulur. Oteller dolarken fiyatlar ve kalite de artıyor. Okullar kapanıyor, iç turizm de hareketleniyor.”