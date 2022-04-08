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Rekabet Kurumu uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu’nda istihdam edilmek üzere Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rekabet Kurumu’nda istihdam edilmek üzere Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar 11 Nisan – 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

Yazılı sınav, 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumunun internet sitesinde ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.