Rekabet Kurumu’ndan Kumlucalı komisyoncu ve tüccarlara para cezası istendi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Yaş meyve-sebze fiyatlarının belirlenmesinde kartel oluşturdukları ve piyasada fiyat dengesini sağlamak amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği (TTKK) tarafından kurulan Sera A.Ş’ye ürün satılmaması için boykot kararı aldıkları gerekçesiyle, Kumluca’da bazı yaş meyvesebze komisyoncusu ile tüccarları ve dernek yönetici ve üyeleri hakkında Rekabet Kurumu tarafından para cezası verilmesi istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de komisyoncu ve tüccarlara yardımcı olduğu gerekçesiyle uyarılması talep edildi. Türkiye’de yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılında yaş meyve sebze fiyatlarının aşırı artması tartışmalara yol açmıştı. Fiyatların yüksek olmasından dolayı Kumluca’da bir grup çiftçi, ilçede faaliyet gösteren komisyoncu ve tüccarların fiyatların belirlenmesinde ortak karar aldıkları ve Sera A.Ş’ye satış yapan çiftçilerden ürün almayarak boykot yaptıkları iddiasıyla Rekabet Kurumu’na şikayette bulunmuştu. Kumluca’da komisyoncu ve tüccarların bir araya gelerek yaş sebze ve meyve fiyatlarını belirledikleri, Antalya il sınırları içerisinde yaş meyve ve sebze pazarında faaliyet gösteren dernek yönetici ve bazı üyelerinin, piyasada fiyat dengesi oluşturulması amacıyla TTKK tarafından kurulan Sera A.Ş’ye ürün vermedikleri ve TTKK’ye ürün veren çiftçilerin ürünlerinin toptancı hallerinde satılmaması yönünde karar aldıkları iddiasıyla geçen yıl Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılmıştı. Beykent Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği, Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği, Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği ve Beykonak Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği başkan ve yönetim kurulu ile bazı üyelerinden oluşan 15 tüccar ve komisyoncu ile dernekler hakkında Rekabet Kurumu raportörleri tarafından soruşturma tamamladı. Raporda, yaş meyve ve sebze ürünlerinin satış fiyatının tespiti konusunda rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bir uzlaşı içinde oldukları ve böylece 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri, adı geçen teşebbüslere ve teşebbüs birliklerine aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde idari para cezası verilmesi önerildi.

Belediyeler uyarıldı



Raporda ayrıca fiyatların belirlenmesinde ortak karar alan komisyoncu ve tüccarlara yardımı oldukları gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi’nin uyarılması, gereğinin yapılması için de Antalya Valiliği’ne bilgi verilmesi önerildi. Öte yandan raporda, Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dayanışma Derneği, Demre Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, Finike Yaş Sebze ve Meyve Tüccarları Dayanışma Derneği, Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri hakkında cezaya gerek olmadığı görüşüne varıldı. Rekabet Kurumu, haklarında para cezası istenen komisyoncu ve tüccarlardan son yazılı savunmalarını istedi. Tüccar ve komisyoncuların avukatı İsa Bircan, Rekabet Kurumu raportörleri tarafından hazırlanan raporun hukuka uygun olmadığını belirterek, ‘’Yazılı savunmalarımızın ardından sözlü savunma talebinde bulunacağız. Daha kesinleşen bir karar yok. Rekabet Kurumu raportörlerin para cezası verilmesi teklifi var. Rekabet Kurumu kararını yazılı savunmalarından ardından verecek’’ diye konuştu.