Rekor büyüme Bursa iş dünyasını umutlandırdı

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerine açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye’nin pandemi şartlarına rağmen ikinci çeyrekteki büyümesini rekor düzeyde gerçekleştirmesi Bursa iş dünyası temsilcileri tarafından mutlulukla karşılandı. Pandeminin seyrinin yavaşlaması ve aşı uygulamasının artmasıyla yılın geri kalanında da bu büyümenin artarak devam edeceğini belirten iş dünyası temsilcileri, yılsonunda hedeflenen rakamın yakalanabileceğini düşünüyor.

“Büyümenin kalıcı olması için destekler devam etmeli”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye’nin yakaladığı bu ivme ile ikinci çeyrekte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olduğuna dikkat çeken Özer Matlı, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bölümü üretimde ve ihracatta hala toparlanmaya çalışırken, tedarik sorunu yaşayan ülkelerin siparişlerini Türkiye’ye kaydırması büyüme performansını doğrudan etkilemiştir. Ancak asıl önemli olan bu büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Bunun için de verilen desteklerin devam etmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi ve kur istikrarı; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü azaltılmalı”

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 22 büyümesinde sanayicinin önemli pay sahibi olduğunu söyledi. Çevikel, BTSO’nun Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda 33 DOSABSİAD üyesi firmanın yer almasının da güçlü üye profilini yansıttığını dile getirdi. Çevikel, “Ülke ekonomimizin hızlı büyümesinin devam etmesi için fiyat ve finansal istikrarın eşgüdümlü olarak sağlanması gerekiyor. Kalıcı bir büyüme trendi için sanayicinin başta enerji olmak üzere üretim maliyet yükü de azaltılmalı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme performansının, sanayicimizin yatırım iştahını artırarak önümüzdeki süreçte daha da iyi noktalara gelmesi mümkün” diye konuştu.

“Ekonomik tablodan da olumlu yansıma bekliyoruz”

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Pandeminin etkileri azalmaya başladıkça ekonomi ile ilgili gelen veriler de iş dünyasına önemli motivasyon oluyor. Ülkemizin ikinci çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 21.7 büyümesi gelecek adına bizleri umutlandırıyor” şeklinde konuştu. GESİAD YK Başkanı Murat Kaya, “Pandemi nedeniyle 2020’nin 2. çeyreğinde yüzde 9,9 daralan ülke ekonomimiz, bu yılın 2. çeyreğinde geçen yıla göre baz etkisiyle yüzde 21,7 oranında büyüdü. Pandeminin seyrinin yavaşlaması ve aşı uygulamalarının artması hepimizi gelecek adına umutlandırırken ekonomik tablonun da aynı oranda olumlu gelişmeler sergilemesi en büyük temennimiz” dedi.

“Sanayi normale dönüyor”

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, “2020’nin ikinci çeyreğinde pandemi sürecinden kaynaklı yüzde 10 civarı bir küçülme vardı. Bu dönemdeki bu artışın sebebi de geçen yıldaki küçülmeden kaynaklı. Sanayi normale dönüyor. Bunda pandemiden kaynaklı müşterilerimizin Uzakdoğu’dan tedarik ettiği ürünlerin ülkemize kaymasının da önemli etkisi var. Bir takım sorunlar da var elbette, bu sorunların giderilmesiyle büyüme daha kalıcı hale gelecektir.

“Herkesi aşı olmaya davet ediyorum”

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Ekonomide arzu ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Önemli bir başka konu da şu: Ekonomideki ve sosyal hayattaki sürekliliğin olabilmesi için değişen varyantlara göre artık dünyada tek çarenin aşılama olduğu görülüyor. Tekrar kapanmaya gitmemek ve ekonominin tekrar canlı bir şekilde devam etmesini sağlamak için herkesi aşı olmaya davet ediyorum.

“İş dünyası her kesimiyle büyümeye katkı koyuyor”

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Bu olumlu tablonun devam ederek sürdürülmesi önem taşıyor. İhracattaki güzel tablo ve gelişmeler büyüme rakamlarına da yansıdı. Umarım bu güzel tablo giderek devam eder ve 2021 sonunda hedeflenen büyümeyi yakalarız” sözleriyle değerlendirirken, İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil de, “İş dünyası her kesimiyle sorumluluk bilinci ve fedakâr çalışmasıyla büyümeye katkı koymaya devam ediyor. Bizler de mobilya sektörü olarak, ülkemizin üretimine, ihracatına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, Bursa’nın ülke ekonomisinin büyümesinde lokomotif şehir olmaya devam etmesinde BOSAB’ın rolünün her geçen gün arttığını kaydetti.

“Türkiye ihracatla büyüyor”

ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, “Büyüme rakamları beklenen bir durumdu. Pandemideki eksi büyümelerin, pandeminin seyrinin azalmasıyla ciddi bir atak yaptığını görüyoruz. Tabi burada enflasyon etkisi de ayaklarımızı bağlıyor, kur riski devam ediyor. Önemli olan bu büyümeyi kalıcı olarak sürdürebilmek” dedi. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Sanayicimizin ve ihracatçımızın bu büyümede önemli payı var. Büyüme rakamlarını incelediğimizde mal ve hizmet ihracatının büyümeye yüzde 10,8 puanlık katkı sağladığını görüyoruz. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un da dile getirdiği gibi, Türkiye ihracatla büyüyor. Bu başarılı ivmenin sürmesi için üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“İnşaat sektörü sıkıntılarla boğuşuyor”

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, da, büyümeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Sektörümüz özellikle son zamanlarda ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Tüm dünyayı etkileyen pandeminin yarattığı olumsuz sonuçların yanı sıra özellikle inşaat maliyetinde demir ve çimentonun başını çektiği dövizdeki artışı aşan zamlar, inşaat sektörünün 250 alt sektörünü, ülkemizin kanayan yarası kentsel dönüşümü ve kamuya iş yapan müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi. İçinde bulunduğumuz bu dönem için önerimiz, gecikmeksizin bir gayrimenkul kredi kampanyası yapılması ve fiyat artışlarının dizginlenmesidir. Aksi halde lokomotif sektör olan inşaatta yaşanan bu sıkıntılar sektörün daralmasına dolayısıyla işsizliğe sebep olacaktır. Bu nedenle sektörümüzün sürdürülebilir şekilde malzemeye erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması önemlidir.”