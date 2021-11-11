Renault Trucks’ın yeni modelleri Mersin’de tanıtıldı

Şirin ÇAVUŞ



MERSİN - Mersin iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı yeni araç lansmanında geliştirilen özellikler, yeni led farlar, sürücü güvenliği, teknik donanım ve konfor hakkında bilgiler verildi.

Otomobil benzeri bir sürüş pozisyonuna sahip olunması yönündeki talepler doğrultusunda tasarlanan yeni Renault Trucks’ın T, T High, C ve K, ayak pedalıyla kumanda edilerek 3 yönlü ayarlanabildiğini ve anahtarsız çalıştırılabildiğini belirten Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine bu yenilik sayesinde sürücülerin sürüş pozisyonlarını kişisel vücut şekillerine ve tercihlerine göre uyarlamalarının kolaylaştığını söyledi.

“Kesintisiz gelişim stratejisinin devamıdır”

Delepine, “Kabindeki yaşam konforunda da iyileştirmeler yapıldı. Araçlarımız, tasarımlarıyla, müşterilerimiz için yakıt verimliliği, güvenilirlik, dayanıklılık, maksimum çalışma süresi gibi önemli özelliklerde aşamalı olarak mükemmel bir itibar kazandı. Renault Trucks, TCK ürün gamını daha da geliştirdi. Yeni TCK serimiz ise Renault Trucks'ın yıllardır sürdürdüğü kesintisiz gelişim stratejisinin devamıdır. Tüm araç geliştirmelerini, müşterilerimizle yakın çalışarak başardık.” dedi.

Renault Trucks’dan 2 yıl önce Mersin bayiliğini devralan Erman Ticari Araçlar, 1500 metrekarelik kapalı, 12 bin metrekarelik açık alana sahip tesisinde 2020 yılında faaliyetine başladığı servis hizmetlerini 3 kat artırdı. 2020 yılından bugüne kadar toplam 3 bin 700 araç ve 436 müşteriye satış sonrası hizmet verdiklerini belirten Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz, ticari araçlar sektöründe kaliteli araçların yanı sıra 7 gün 24 saat hızlı ve kaliteli servis ağının önemini vurguladı.

“Firmalara avantaj, sürücüye güvenlik ve konfor sağlıyor”

Tanıtımı yapılan Evo kabinin yakıt ekonomisi, düşük arıza oranı ve konforu bir üst seviyeye taşıdığını söyleyen Deniz, “Aracımız led farlar, ayarlanabilir direksiyon, konforlu koltuklar, start stop düğmeleri, navigasyon ve özel telefon tutucuları,ses izolasyonu, euro 6 step E motor, uzaktan bağlantı sistemleri sahip yeni modeller hem kalitesi ile firmalara avantaj sağlıyor, hem konfor ve yol güvenliği ile sürücülere kolay kullanım olanağı sunuyor. Sektörün talep ve ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılıyoruz. Yeni modeller kısa süre içerisinde herkesin tercihi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; araç performansını ve verimliliğini arttırırken aracın hizmet süresini uzatıp, sürücü için konforlu, güvenli iş ve yaşam alanı sağladıklarını kaydetti. Bursalıoğlu, yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu, sürüş performansı, satış sonrası hizmetlerle arttırılan araç hizmet sürelerinin filo yöneticileri için her yönden daha yüksek tasarruf ve güvenli iş yönetimi sağladığını söyledi.