Rene Solar enerji sektöründe büyük adımlar atıyor

Saniye BULDUK



KONYA - Doğrudan güneş enerji sistemlerini elektriğe çevirdiklerini anlatan Rene Solar Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz; büyük enerji nakil hatları, güneş enerji santralları, alçak gerilim tesisleri, sanayi kuruluşlarındaki ana binaların trafo yapımına hizmet verdiklerini söyledi. Yılmaz; “Türkiye’de güneş enerji sektöründe faaliyet gösteren birçok firma var. Bizler anahtar teslimi mühendislik ve müşavirlik yapıyoruz. Bu süreçte güneş santralleri ve enerji panelleri lisansları alanında Ar-Ge çalışmaları yaptık. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı kararla arazideki yaptırımları kapatarak yerinde üretim yerinde tüketim sistemi geliştirdi. Böylelikle sanayi tesislerinde elektrik üretimine izin verildi” dedi.



Güneş enerji santralleri üzerine çalışmalar yapıyoruz



Son dönemlerin büyük tehditlerinden birinin enerji kullanımı olduğunun altını çizen Ömer Yılmaz, doğadaki karbon salınımı, fosil yakıtların tükenme tehdidinin yeni enerji alternatiflere yönelimlerin önünü açtığını söyledi. Yılmaz; “Elektrikli araçlar ve güneş enerji sistemleri şüphesiz bu alternatifler arasında yer alıyor. Enerji tasarrufu alanında çalışmalarımız artarak devam ediyor. Aynı zamanda yatırımcı da bir firmayız. Güneş enerji santralleri üzerine de çalışmalar yapıyoruz“ ifadesini kullandı.



Güneş Panel kurulumlarında maliyetler düştü



Konya’da irili ufaklı 167 sanayi sitesinin faaliyet gösterdiğini söyleyen Yılmaz; “Bu sanayi sitelerinde doğalgaz dışında elektrikte kullanılıyor. Fabrika içindeki araç ve gereçler elektrik ile çalışıyor. Devletin onay verdiği doğrultuda üretim tesisi olan her firma çatısında elektrik üretim tesisini kurabilir. Kurduğu zaman önce kendi ihtiyacını karşılar fazla ürettiği elektriği satabilir. Son zamanlarda esnaflar ve sanayiciler güneş panelleri kurdurmaya başladılar. İlk maliyetler geçtiğimiz yıllara oranla daha da düştü. 4 yıl önce 1 Mgw santral 1 milyon dolara inşa edilirken şu anda 600 bin dolara yapılıyor. Karlı bir yatırım olmaya başladı. Geçmişte kurduğu tesisin karşılığını 6 yılda alan yapan firmalar şu anda 3-3,5 yılda amorti yapmaya başladı" açıklamalarını yaptı.



Yurt dışında da faaliyet gösteriyoruz



2021 yılında beklentilerinin üstünde bir yükseliş yakaladıklarını söyleyen Yılmaz, “Dünyada güneşin çok önemli bir yeri var. İç piyasanın yüzde 40’ına hakim durumdayız. 160 çatıda bizim kurduğumuz güneş santralleri bulunmaktadır. Özellikle tarım yapan çiftçilerimiz GES kurdurmaya özellikle önem veriyor. 2022 yılında 50 Mgw’lık yeni antlaşma yaptık. Sadece Türkiye ile çalışmıyoruz. Yunanistan, Makedonya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren şantiyemiz bulunmakta. Sudan’da da arazi yapıyoruz” diye aktardı.



Konya’da elektrikli araç satmaya başladık



2021’in ikinci yarısından itibaren elektrikli otomobillerin dünyada daha görmeye başlanıldığını ifade eden Yılmaz, “Aldığımız bir kararla elektrikli otomobillerin önce şarj istasyonlarının kurulumunu yapmaya başladık. Dünya’nın enerji tasarrufu alanında elektrikli otomobillere gittiğini gördük. Konya’da, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde yüz elektrikli otomotiv satan 1250 metrekare alanda Showroom açtık. 60 çalışan ve 12 elektrik elektronik mühendislerimizle faaliyet göstermeye başladık. Burada tamamen elektrikli araçlar satıyoruz. Tesla, Mastek, Mercedes, Porsche, Bmw ve Zoe gibi araçları yurt dışından getiriyoruz. Bütün kontroller ve servisi bize ait. Araçları gönül rahatlığı ile satıyoruz. Böylelikle E-Garaj olarak ikinci işimize başlamış bulunmaktayız. Elektrikli araçlar enerji tasarrufunda öncü. Toplumun karşı karşıya olduğu iklimsel problemlere çevre kirliliğine de elektrikli otomobillerin olumlu katkıları var. Bugün gündeme gelen karbon salınımı, iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi birçok konu var. Elektrikli otomobilleri enerji tasarrufu alanında değerlendirdiğimizde de üst düzey bir performansla karşılaşmaktayız. Ekonomik olarak da cazip. 60 TL maliyetle elektrikli bir otomobilin elektriğini doldururken siz aynı dolumu benzinde 500 TL’ye mal ediyorsunuz. Toplum bu konuda yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı” şeklinde konuştu.