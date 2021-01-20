Restoranlar, HES kodu gibi önlemlerle açılabilir

MERSİN - DÜNYA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, restoranların pandemide hizmet verebilmesi için 32 maddelik taahhütname hazırladıklarını söyledi. HES Kodu zorunluluğunun da içinde olduğu sıkı önlemleri içeren 32 maddelik taahhütnameyi, MTSO 24. Meslek Komitesi üyeleri bir araya gelerek hazırladı. Taahhütnameyi pandemi sürecinde kapatılan ve servis hizmetleri kısıtlanan Ho-Re-Ca sektörüne ilişkin yaptıkları değerlendirme sonucunda hazırladıklarını aktaran Kızıltan, lokanta, kafeterya ve pastanelerin tekrar faaliyetlerine başlayabilmesi için zaman kaybetmeden ilgili kurumlara sunacaklarını belirtti.

Kızıltan, şunları söyledi: “İşletmelerimiz artık üretmek, çalışmak istiyor. Desteklerin büyük kısmından etkin yararlanamayan bu sektör ancak üreterek ve satış yaparak bu krizden çıkabilir. Elbette pandemi sorunu var, ama kurallara azami uyularak, tüm tedbirler alınarak ve şartlar yerine getirilerek bu sektöre de çalışma izni verilebilir.” Ho-Re-Ca sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin geçici desteklerle ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Kızıltan, “Banka kredileri hem çok yüksek faizle çalışıyor hem de bu yapılarıyla bu işletmelerin krediye ulaşma imkanı yok gibi. SSK ve vergi yüklerini saymıyoruz bile” dedi.