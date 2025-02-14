REWA Anatolia-Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı açıldı

Sektörün en güncel gelişmelerini paylaşmak, yenilikçi çözümleri tartışmak ve güçlü iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen REWA Anatolia-Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı, Adana'da başladı.

“Fuar, en güncel yenilikleri tanımak için önemli bir fırsat sunuyor”

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, açılışta yaptığı konuşmada yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretimin sanayiciler için artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. İklim değişikliği ve teknoloji odaklı büyük dönüşüm sürecine dikkat çeken Kıvanç, sanayiden enerji politikalarına kadar her alanda köklü değişimler yaşandığını ifade etti. Kıvanç, "Bu dönüşümün merkezinde karbonsuzlaşma, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm yer alıyor. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi mekanizması süreci başladı ve 2026 itibarıyla mali yükümlülükler devreye girecek. Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’den fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor ve yeşil mutabakat kurallarına uyum sağlamak ihracatçılarımız için hayati önem taşıyor" dedi. Özellikle tekstil sektöründe geri dönüşümün önemine değinen Kıvanç, "Beş yıldır geri dönüştürülmüş hammaddeler olmadan Avrupa’daki markalarla çalışamıyoruz. 2035’e kadar ya ürünlerimizi yüzde 100 geri dönüştürülmüş hammaddeyle üreteceğiz ya da organik hammaddeler kullanacağız. Aksi takdirde, Avrupa ve ABD pazarlarına erişimimiz zorlaşacak" şeklinde konuştu. Adana Sanayi Odası olarak yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlamak adına çeşitli adımlar attıklarını belirten Kıvanç, sanayicilere yönelik enerji verimliliği, karbon ve su ayak izi, yalın üretim gibi konularda eğitimler verdiklerini söyledi. Ayrıca TÜBİTAK destekli projelerle sanayicilerin dönüşüm süreçlerine katkı sunduklarını ve eğitimlerin yüzde 90’ının devlet tarafından karşılandığını ifade etti. Kıvanç, fuarın döngüsel ekonomi, akıllı atık yönetimi ve geri dönüşüm stratejileri konularında en güncel yenilikleri tanımak için önemli bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.

"Modern geri dönüşüm tesisi kuracağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geri dönüşüm ve atık yönetiminin çevreye ve ekonomiye katkısına vurgu yaparak, Adana'nın bu alanda önemli bir merkez olduğunu söyledi. Atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Başkan Karalar, "Artık atık yönetimi sadece bir tercih değil, bir zorunluluk. Doğaya zarar vermemek ve kaynaklarımızı verimli kullanmak için geri dönüşüm sistemlerini güçlendirmeliyiz. Belediyeler olarak bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alıyoruz. Ancak halkımızın da bu dönüşüme katkı sağlaması gerekiyor. Evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması büyük önem taşıyor. Fakat bu konuda hala bazı zorluklar yaşadığımızı görüyoruz" dedi. Adana'da geri dönüşüm çalışmalarının giderek arttığını ifade eden Karalar, bu alandaki denetimlerin de sıkı şekilde devam ettiğini belirtti.

Adana'nın zaman zaman yanlış bilgilerle hedef gösterildiğine dikkat çeken Karalar, “Adana'yı Avrupa'nın çöp merkezi haline getirmeye çalışanlara izin vermeyiz. Geçmişte bazı kötü niyetli girişimler oldu ama gerekli önlemler alındı. Artık Adana, çevre dostu geri dönüşüm sistemleriyle örnek bir şehir olma yolunda ilerliyor.” diye konuştu. Adana'nın geri dönüşüm sektöründe daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir model oluşturması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çok modern bir geri dönüşüm tesisi kuracağız. Tüm süreçleri kontrol altında tutarak çevreye zarar vermeden atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Projemiz hazır, en kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmalara çağrıda bulunan Başkan Karalar, ithalat yapan firmaların vergilerini Adana'ya yatırmalarının kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, “Hep birlikte Adana'yı daha temiz, daha yaşanabilir ve ekonomik olarak daha güçlü bir şehir haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Plastik atıkların sadece yüzde 9’u geri dönüştürülüyor”

Feydaş Makine Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yoldaş da plastiğin sürdürülebilir kullanımı ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Plastiğin sağlık, gıda, otomotiv, ambalaj ve bilişim gibi birçok sektörde vazgeçilmez bir malzeme haline geldiğini belirten Yoldaş, bu ürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti. OECD raporlarına göre plastik atıkların üçte ikisinin beş yıldan kısa bir kullanım ömrüne sahip olduğunu aktaran Yoldaş, plastik atıkların yüzde 40’ının ambalaj, yüzde 12’sinin tüketim ürünleri, yüzde 11’inin ise giyim ve tekstilden oluştuğunu belirterek, plastik atıkların yüzde 27’sinin kontrolsüz çöp sahalarına gittiğini, sadece yüzde 9’unun geri dönüştürülebildiğini bu durumun ise çevresel ve ekonomik açıdan büyük bir kayıp yarattığını kaydetti.

Yoldaş, "Plastik ürünlerin çoğu geri dönüştürülebilir. Ancak atık yönetiminin doğru yapılması ve tüketici alışkanlıklarının bu doğrultuda geliştirilmesi gerekiyor" dedi. Geri dönüşüm kültürünün gelişmesinin sanayiye büyük katkı sağlayacağını belirten Yoldaş, "Plastiğin ekonomik bir değer olduğunu kabul ederek, öncelikle kaynağında ayrıştırma ve toplama sistemlerini oturtmalıyız. Avrupa'da başarılı şekilde uygulanan sistemler, ülkemizde de etkin hale getirilebilir" dedi. Adana’nın geri dönüşüm sektöründe önemli bir merkez olduğunu belirten Yoldaş, "Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm fabrikalarına ev sahipliği yapan Adana, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyor. Bu sektörün büyümesi ve daha verimli hale gelmesi için kamu ve özel sektör iş birliği içinde olmalıdır" diye konuştu. Fuarlara olan desteğin artması gerektiğini belirten Yoldaş, "Adana’da düzenlenen Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı ile İstanbul’daki geri dönüşüm fuarları, toplumun bilinçlenmesi ve sektörün gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerin desteklenmesi, atık yönetimi bilincinin artırılması için kritik rol oynuyor" dedi. “Plastiğin doğada yeri yok, ama hayatımızda işi çok” diye konuşan Yoldaş, geri dönüşümün ülke ekonomisi ve çevre için vazgeçilmez olduğunu sözlerine ekledi.

“Geri dönüşüm sektöründeki en son teknolojik gelişmeler fuarda”

REWA Anatolia İcra Komitesi Başkanı Ebru Can Güneş ise tüm katılımcılara teşekkür ederek "Uzun yıllardır atık, tüm dünyada bir sorun olarak algılanırken, artık hammadde olarak değerlendirilmesi gerektiği bilinci hızla yayılıyor. Ülkemiz de bu konuda büyük ilerleme kaydetti ve özellikle plastik atıkların geri dönüşümünde önemli bir konuma ulaştı" dedi.

Fuar boyunca geri dönüşüm sektöründeki en son teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin görülebileceğini belirten Güneş, birbirinden uzman konuşmacıların sektörü yakından ilgilendiren konuları ele alacağını ifade etti. Ayrıca, bu yıl özellikle dikkat çeken depozito sistemine ilişkin özel bir bilgilendirme etkinliği düzenleneceğini söyledi. Adana’nın Türkiye’nin ilk ve tek geri dönüşüm fuarına ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çeken Güneş, Adana’nın, geri dönüşüm alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu fuarın, sektörün gelişimine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini bildirdi.