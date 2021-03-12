Rimsa Tekstil üretimini ikiye katladı

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş’ta Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve aylık 300 bin metre ham bez ile başlattığı üretimini her yıl artırıp, aylık 1 milyon 300 bin metreye çıkaran şirket, 9 bin metrekarelik kapalı alanını ise 2018 yılında 10 milyon Euro’luk denim yatırımı yaparak 30 bin metrekareye kadar yükseltti. Şirketin yaklaşık 15 milyon Euro’luk ilave yatırımıyla, denime yaptığı toplam yatırımı yaklaşık 25 milyon Euro’ya ulaştı.

Daha az su tüketiyor



Sektördeki son teknolojiyi yakından takip ettiklerini ifade eden Rimsa Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Saçmalı, bu kapsamda denim fabrikasında ikinci İndigo Slasher makinasının kurulumu ile beraber üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını bildirdi. Rimsa Tekstil olarak üretim proseslerini daha yeşil bir dünya için daha az su tüketimi ile kumaş üretme üzerine yoğunlaştırdıklarını belirten Saçmalı, şunları söyledi: “Yeni dönemde en büyük yatırım ve AR-Ge çalışmalarımızı yeşil ve daha yaşanabilir dünya için yapmaktayız. Bu çalışmalarımız kapsamında; Green İndigo boya işlemi ve terbiye aşamalarındaki tasarruf ile yüzde 65 oranında daha az su kullanımı amaç edinilmektedir.”

İhracatı artıracak



Yeni yatırımla birlikte ihracattaki hedeflerini de büyüttüklerini ifade eden İbrahim Saçmalı, “Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz ürünlerin yüzde 10’unu ihraç ettik. 2021 yılında hedefimiz üretimimizin yüzde 25’ini ihraç etmek” dedi. Denim ürün grubunda Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yaptıklarını ancak, gelecekte pazarı genişletmek istediklerini belirten Saçmalı, şunları kaydetti: “Dünya ticaretine yön veren sosyo-politik ve sosyo-ekonomik gelişmeler pazarlarımızı etkiliyor. Ancak Rimsa Tekstil olarak tecrübeli ve alanında uzman kadromuzla yaşanacak kısa süreli krizlere her zaman hazırız.”