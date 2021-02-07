Rize-Artvin Havalimanı’na ilk uçağın yıl sonunda inmesi planlanıyor

Necati TUZCU

RİZE-Deniz dolgusuna inşa edilecek olan Rize-Artvin Havalimanı projesinin yüzde 76'sı tamamlandı.

85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. İlk projeye göre dolguda yüzde 90 tamamlanma sağlanan havalimanı projesinde yeni alan eklenmesiyle tamamlanma seviyesi yüzde 76 oldu. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanının yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Vali Çeber "Tamamen denize dolgu ile yapılan bir havalimanı. Bazı teknikler ilk kez uygulanıyor o nedenle çok özel mühendislik teknikleri gerektiriyor. Denize dolgu deyince dağları delip de elimizde bulduğumuz her türlü malzemeyi alıp da denizi doldurduğumuz bir teknik olarak düşünülmemeli. Denizin dibinde çok özel mühendislik teknikleri uygulanıyor, taşlar ebatlarına, sertliklerine, yapılan zemin etütlerine göre zemine yerleştiriliyor. Denizin dibinde dalgıçlarımız var, çok ince detaylı çalışan teknik aletlerimiz var, gemilerimiz var yani çok özel bir yöntem uygulanıyor" dedi.

"Havalimanından Ayder'e helikopterle ulaşılabilecek"

Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte cazibe merkezi olan turizm alanlarına ulaşımın daha da kolay olacağını dile getiren Çeber "Havalimanımız sadece havalimanı olarak kalmıyor ülkemizin ekonomisinin, ticaretinin, sosyal hayatını ve özellikle de turizmini etkileyecek. Hem Artvin hem Rize hem de tüm Karadeniz için büyük bir yatırım. Bizim ilimizin geleceğini çayla beraber kurguladığımız ikinci ana sektör turizm. Havalimanı bize bu anlamda çok büyük katkı verecek. İnsanlar, yeni yapacağımız 45 dakikalık yolla Ayder'e çok rahat bir şekilde ulaşacak. Hatta yeni yapacağımız Ayder Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapacağımız helikopter pistiyle arzu edenler havalimanından Ayder'e helikopterle ulaşabilecek. Yine Ovit'e 1 saatte ulaşacak Arapdüzü, Handüzüne, Çayeli Kuspa'ya, Fındıklı'ya, Fırtına Vadisine çok rahat ulaşacak. Buralar turizm yerlerimiz olacak" diye konuştu.

Çeber, salgın nedeniyle çalışan sayıları düşürüldüğü için 2020 yılının Ekim ayında açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk uçak inme tarihinin bu yılın sonuna ertelendiğini ifade etti.