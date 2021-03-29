Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 80’i tamamlandı

Necati TUZCU

RİZE - Denizde 85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. Projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı. Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

İlk uçağın inmesini bekleyen Rizeliler, Rize-Artvin Havalimanı'nın Doğu Karadeniz'in yayla turizmine çok katkı sağlayacağını, bölge ekonomisi içinde değerli olduğunu dile getiriyor. Rize'de yaşayan Osman Yetimoğlu isimli vatandaş Rize-Artvin Havalimanı'nın turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi'ne faydalı olacağını dile getirerek "Rize-Artvin Havalimanı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çok şey katar. Turist yoğunluğu olur. Turist sayısını 5 katına çıkartır. Turizme çok katkısı olur ama inşallah Rizemiz bozulmaz. Gelecek turistlerin Rizemizin güzelliğini bozmayacak tarzda turistler olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Havalimanı Rize'ye çok şey katacak"

Rize'de esnaflık yapan Haydar Kiraz ise "Rize-Artvin Havalimanı Rize'ye çok şey katar. Bütün her şey daha da gelişir. Ekonomik açıdan Rize gelişir. Rize ile Artvin'i birbirine bağlar. Bizim için çok gerekliydi. Doktorların hastaneye gelmemesinin sebeplerinden biri de havalimanı olmayışıydı" şeklinde konuştu.

Turizm açısından Rize'nin daha çok gelişeceğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmaz ise "Havalimanının Rize'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle turizm açısından Rize'ye bir canlılık katacağını düşünüyorum. Yaylalarımız var, gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. O nedenle Rize'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Daha önce olsaydı daha iyi olurdu ama buna da şükür" dedi.

Temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve inşaatının yüzde 80'e yakını tamamlanan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk uçağın yıl sonunda inmesi planlanıyor.