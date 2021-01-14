Rize'de günde 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor

NECATİ TUZCU / RİZE

Rize Belediyesi tarafından günlük 190 ton çöp toplanarak katı atık merkezine getirilirken, burada iş makineleri ile paletlere yüklenen çöpler ayrıştırılarak metal, cam, plastik, naylon, kağıt, karton ve maden olarak sınıflandırılıyor.

Türlerine göre sınıflandırılan katı atıklar ise geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıştırılamayan çöpler ise TIR'lara yüklenerek Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde bulunan çöp toplama merkezine gönderiliyor.

50 ton çöpün katı atık merkezinde işlenmesiyle günlük 168 bin liraya yakın bir maliyetten kurtulduklarını söyleyen Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, "Biz bu atık getirme merkezini kurunca evlerimizden geri dönüşüm ile alakalı ne varsa bunları almış olabiliyoruz. Metali, camı, plastiği, kağıdı, kartonu geri dönüşüme alıp, burada ayrıştırmasını yapabiliyoruz." dedi.

Rize'de günde 190 ton çöpün 50 tonunu ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabildiklerine dikkat çeken Kemal Genç, şunları söyledi: "Bu ayrıştırdığımız 50 ton çöple beraber, hem ekonomiye hem geri dönüşüme hem de belediyemize katkı sağlıyoruz. Çünkü ayrıştırdığımız geri dönüşüm malzemesinin çeşitlerine göre sıralandırması var. Bunun hem ekonomiye hem de belediyeye kazancı var. Biz Rize ve Trabzon belediyeler birliği olarak kurmuş olduğumuz birliğe çöp için kilo başına para ödüyoruz. 50 ton günlük işlediğimiz için her gün 168 bin lira kendi belediyemizin ekonomisine katkımız var. Ayrıca ayrıştırdığımız ürünlerin de ekonomiye bir katkısı var. Bunla beraber doğayı da korumuş oluyoruz."