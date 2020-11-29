Rize’de İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesi 96 milyon TL

NECATİ TUZCU-RİZE

İl Özel İdaresi 2021 Yılı Mali Bütçesi görüşmelerinin yapıldığı İl Genel Meclisi Kasım ayı olağan toplantıları, Meclis Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında yapılan son birleşimle tamamlandı.

İl Genel Meclisi salonunda yapılan toplantıya; Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar, İl Genel Meclisi üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Kasım ayı boyunca Plan Bütçe Komisyonu’nun diğer ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde İl Özel İdaresi 2021 yılı mali bütçesine son şekli verildi. Meclis oylamasına sunulan 96 Milyon TL’lik Plan Bütçe Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, meclis toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çeber, “Bütçe kurumların aynalarıdır. Bütçe çalışmalarımızı yakından takip ettim. Rize her konuda en iyisi olmak zorunda. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Göreve başladığım ilk gün söylemiştim; her konuda dümene geçmeye hazırım; ama kimse yalnız başıma bir şey yapmamı beklemesin. Tüm kurumlarımız beraber olmak durumunda. Kamu kurumlarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışma anlamında iyi bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Kaymakamlara ve kurum arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum: ilçeler ve köylerde yapılacak olan faaliyetlerde mutlaka il genel meclis üyelerinin fikri alınacak. Muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve kurumlarımız bir iş öncesinde birlik içerisinde olmalı” dedi.

Meclis Başkanı İbrahim Türüt de bütçeyle ilgili yaptığı konuşmada 2021 yılındaki yatırım faaliyetlerini şekillendirecek bir aylık bütçe çalışmalarını tamamladıklarını belirterek “Meclis olarak, seçildiğimiz ilk günden itibaren tek gayemiz köylerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve çağımızın gereklerine uygun hizmetler yapmaktır. Bu hedefler doğrultusunda köylerimizde sürdürdüğümüz beton, asfalt, taş duvar, parapet duvar ve menfez gibi tüm altyapı hizmetlerimizin yanında turizm başta olmak üzere eğitimden spora, sağlıktan tarıma kadar birçok kültürel ve sosyal içerikli hizmetlerin de içerisinde yer alamaya çalışıyoruz. Bu yıl tüm dünyayı saran COVID-19 salgınına rağmen pandemi kuralları çerçevesinde gerekli önlemlerimizi alarak hedeflediğimiz çalışmaları büyük oranda tamamladık ve yıl sonuna kadar tamamlamaya devam edeceğiz. KÖYDES projesinden gelen ödenekler hariç 2020 yılını öz bütçemiz ve yatırımcı kurumlarımızın bütçeleriyle yaklaşık 250 Milyon TL ödenekle kapatıyoruz. Bu rakamın gelecek yıl daha yukarılara ulaşacağı öngörüsüyle planlamalarımızı o yönde sürdürüyoruz” diye konuştu.