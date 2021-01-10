Rize’de yarından itibaren 290 gram ekmek 2,5 TL’den satılacak                              

NECATİ TUZCU-RİZE

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler neticesinde ülke genelinde ekmek zamlarının gündemde olduğunu ve bu kapsamda Rize’de de ekmeğin 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeni gramaj ve fiyatlarla satışa sunulacağını kaydetti.

Kumbasar, ekmek üretiminde kullanılan ana maddelerden un ve mayadaki fiyat artışlarıyla doğalgaz, elektrik ve mazot fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta zorlandığını kaydederek, Rize il genelinde pazartesi gününden itibaren 280 gramı 2 TL’ye satılan ekmeğin gramajının 290’a, fiyatının ise 2,5 TL’ye çıkarılacağını söyledi.