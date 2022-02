ROMABOND, geniş ürün çeşidiyle sektörün ihtiyacını karşılıyor

Sabiha TOPRAK

ROMABOND, Marangoz Tutkalları ve Endüstriyel Tutkallar olmak üzere iki ana kategoride geniş ürün portföyü ve yüksek performansıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor. 25 yıllık sektör tecrübesini, kaliteli hammadde ve sahip olduğu inovatif yaklaşımla, sunduğu tüm ürünlerde bir araya getiren ROMABOND, 50’ye yakın pratik ve profesyonel yapıştırma çözümünü portföyünde bulunduruyor. Mobilya endüstrisinin lider üreticisi ROMA Kenarbantları’nın yan kuruluşu olan ROMABOND, sektörün ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri geliştirmede, grup olarak sahip olunan tüm bilgi birikimi ve tecrübesi ile faaliyet göstermeye devam ediyor. ROMABOND Marangoz Tutkalları, geniş ürün portföyüyle mobilya, inşaat ve yapı sektörünün gerektirdiği ürün alternatiflerini müşterileri ile buluştururken, ROMABOND Endüstriyel Tutkallar ise, EVA, Reaktif Hot-Melt, Su bazlı ve Solvent bazlı olmak üzere dört ana kategorideki ürün çeşidiyle, mobilya, inşaat ve yapı sektörüne uygun her çeşit ürünü portföyünde bulunduruyor.

Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu'nun lider, dünyanın en büyük 3. kenar bandı üreticisi Roma kenar bantlarının, Dekoratif Kenar bantları Koleksiyonu’nu kullanıcılara sunduğunu söyleyen EGGER Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, “ROMA Kenar bantları, “Dekoratif Metal” adını verdiği yeni renk ve tasarımlara sahip kenar bantlarını da ürün grubuna ekledi. Altın, gümüş, bakır, krom vs. gibi değerli malzemelerden ilham alarak tasarlanan yeni seri, tam kaplama metalik görünümleri ve farklı dekor kombinler ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor” diye konuştu.

Teknolojiyi takip ediyor Ar-Ge'ye ağırlık veriyor



“Ahşap çöpe atılamayacak kadar değerlidir" mottosuyla şirketlerinin temellerini attıklarını belirten Vitali Behar, “1961'de, ilk EGGER yonga levha tesisi St. Johann, Tirol'de (AT) faaliyete geçtik. 60 yıl sonra, EGGER Grubu'nun 10 ülkede 20 tesisi, 24 uluslararası satış ofisi ve 10 binden fazla çalışanı var. Ürün yelpazemizde uyumlu dekorlarla ahşap bazlı malzemelerden oluşan kapsamlı bir ürün portföyünün yanı sıra mobilya ve iç tasarım, yapısal ahşap konstrüksiyon ve ahşap bazlı zeminler için üretilmiş malzemeler yer alıyor. Eşsiz ahşap malzemesine olan tutkumuz bizi her gün yeniden motive ediyor. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmak istiyoruz. Serüvenimize Tirol'de başladık ve kendimize uluslararası düzlemde bir yer edinmeyi başardık” dedi.



Behar, “Mobilya ve iç dekorasyon alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübemizle, ürünlerimizi farklılaştıran konuların başında trendleri yakından takip ediyor oluşumuz ve kalite algımız geliyor. Kalite konusundaki titizliğimiz ile müşterilerimize her zaman aynı standartlarda, güncel trendleri takip eden ürünleri sağlamak en önemli önceliğimiz. Gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor ve Ar-Ge konusundaki çalışmalarımıza ağırlık vererek, yenilikçi kimliğimizi sürdürülebilir iş modelimizle destekliyoruz. Türkiye pazarında yonga levha trendleri her geçen gün daha gerçekçi ve otantik dekorların tercih edildiğini gösteriyor. Bu trendin bir sonucu olarak yonga levha dekorlarıyla mükemmel uyumlu kenar bandı üretiminin dijital baskı teknolojisi ile üretimi giderek önem kazanıyor” ifadesini kullandı.

“Mükemmel Uyum” konsepti



Müşterilerine aynı standartlarda ve güncel trendleri takip eden ürünleri sunduklarını dile getiren Behar, “Trend renkleri, desenleri, tasarımları göz önünde bulundurarak koleksiyon hazırlıyoruz. EGGER, bünyesinde bulundurduğu 3 farklı ürün segmenti ile her zaman bu konuda öncü ve takip edilen markalar arasında yer alıyor. ROMA kenarbantları markamızda ise hem çözüm ortaklarımıza “Mükemmel Uyum” konseptimizle ihtiyaçları olan ürünleri hazırlarken bir yandan da onlara ilham veren yeni tasarımlar sunuyoruz” açıklamasını yaptı.