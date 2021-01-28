Romanya’daki vergi düzenlemesi Denizlili ihracatçıyı vurdu

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ-Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, Romanya’da aralık ayında yapılan ‘Türkiye’deki şirketler tarafından kesilen faturaların Romanya’daki şirketlerin vergi hesaplarında gider olarak kabul edilmemesi’ şeklindeki düzenlemenin ihracatçıya darbe vurduğunu söyledi. Düzenlemenin Denizli sanayicisine de yakından ilgilendirdiğini söyleyen Keçeci, “Uygulama pazarımızı ve ihracat ilişkimizi olumsuz etkilemekle kalmayacak; rekabet şansımızı düşürerek potansiyel ihracatımıza da zarar verecek” dedi.

Romanya’daki düzenlemenin Avrupa Konseyinin aralık ayında aldığı bir karara dayanılarak yapıldığını belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından senede iki defa güncellenerek yayımlanan Vergi Konularında İşbirliği Yapan Fakat İyi Yönetişim Konusunda Taahhütleri Bulunan Ülkeler Listesinde yer alıyor. Bu ve hiç işbirliği yapmayan ülkelerin yer aldığı diğer liste içi alınan AB Konseyi kararında AB üyesi ülkelere, listedeki üyelere karşı mevzuat düzenlemesi yapması isteniyor. Romanya, diğer AB ülkelerinin aksine en ağır düzenlemeyi yaptı ve Ocak başından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koydu. Dolayısıyla 2021 yılı başından itibaren Türkiye’deki şirketler tarafından kesilen faturalar Romanya’daki şirketlerin vergi hesaplarında gider olarak kabul edilmeyecek ve bu durum ihracat yapan sanayicilerimizi çok olumsuz etkileyecek” dedi.

“Romanya, dış ticaret ilişkilerimizin yoğun olduğu bir pazar”

Romanya’nın Türkiye’den geçen sene 3 milyar 750 milyon dolarlık ithalat yaptığını belirten Keçeci, “Romanya konum olarak da bize yakınlığı sebebiyle dış ticaret ilişkilerimizin yoğun olduğu bir pazar. Denizli’den de geçen sene Romanya’ya 79 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Romanya’nın Türkiye’den ihraç ettiği ürünlere bakıldığında Denizli’de üretilen ürünlerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yapılan bu düzenleme sadece mevcut pazarımızı ve ihracat ilişkimizi olumsuz etkilemekle kalmayacak; aynı zamanda rekabet şansımızı düşürerek potansiyel ihracatımıza da zarar verecek” diyerek düzenlemenin Denizlili açısından yaratacağı etki konusunda uyarıda bulundu.

Keçeci, Türkiye’den Romanya’ya ihraç edilen ilk 10 ürün içerisinde yer alan tüm ürünlerin Denizlili üreticiler tarafından da ihraç edildiğine, Denizli’de merkezi bulunan birçok yerli firmanın da Romanya’da yatırımları veya şubeleri bulunduğuna dikkat çekti.