RUMELİSİAD’da yeni başkan Zarif Alp oldu

BURSA (DÜNYA) - Derneğin 8’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Podyum Davet’te gerçekleştirildi. 2020-2022 dönemi yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, Zarif Alp oy birliği ile başkanlığı Ömer Kumova’dan devraldı. RUMELİSİAD olarak yalnızca iş dünyası bazlı değil; hayatın her alanına yönelik olarak kültürlerarası birbirine değer kazandıran birçok süreçte, gönüllük esasıyla yer almanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Zarif Alp, “Temel çalışma alanımız, ülkemiz ve Balkanlar arasında etkili iş birlikleri oluşturarak, ekonomik hacmi daha da büyütmek. Bu dönemde de amacımız, uluslararası düzeydeki projelere yenilerini eklemek ve üyelerimize daha fazla katkı sağlayacak çalışmalara odaklanmak olacak. Devraldığımız bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için yeni dönemde çok çalışmaya ve üretmeye odaklanarak, hep birlikte RUMELİSİAD’ı bugünkünden çok daha iyi noktalara taşıma gayretinde olacağız. Ve bu ülkenin iş insanları olarak bizler, her zaman için lafla değil, iş üretmeye odaklanarak ilerliyoruz” dedi.

RUMELİSİAD’ın Zarif Alp Başkanlığındaki 2020-2022 dönemi yönetim kurulunda Murat Evke, Ayhan Korgavuş, Abidin Şakir Özen, Ersin Birnican, Ferdi Yılmaz, Erkut Ocak, Serhat Aytı, Sinan Topuk, Ali Mutlu, Pınar Özkeserli, Eyvaz Yılmaz, Suat Çokkardeş, Erhan Adalıer, Mahir Elbir, Ümit Okyay, Naime Kaşmer, Metin Yaran, Ebru Yıldırım, Sedat Atkın, Ahmet Özkayan, Mümin Dönmez, Eliz Güney, Sebahattin Fazlıoğlu, Buğra Artıç, Yusuf Levent Uğurlu, Ozan Deveci, Anıl Okan Şen, Gürol Ferik, Tamer Esigül, Cem Gönen, Serhat Girgin, Serhat Ademoğlu, Nilüfer Rüzgar, Halil Bedzeti, Gazanfer Özen, Adem Serbest yer aldı.