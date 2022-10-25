RUMELİSİAD’da Zarif Alp güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD), seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. RUMELİSİAD’da 2022-2024 dönemi için yeniden yetki isteyen Başkan Zarif Alp, oy birliğiyle tekrardan başkan seçildi. Ayrıca 2022-2024 dönemi tahmini bütçe genel kurula sunulurken, oy birliğiyle kabul edildi.

“Uluslararası çalışmalar devam edecek”

Genel Kurulun ardından üyelere bir konuşma yapan Zarif Alp, RUMELİSİAD’ın her geçen gün büyüyen çok güçlü bir aile olduğuna vurgu yaparak, üstlendikleri bu sorumluluğun bilinciyle Bursa’ya, ülkemize ve Balkanlara değer katacak çalışmalara kararlı bir şekilde devam edeceklerini kaydetti. Yeni dönemde de çok çalışmaya ve değer üretmeye öncelik vereceklerini aktaran Alp, RUMELİSİAD’ı en iyi şekilde geleceğe taşıma gayesinde olacaklarını kaydetti. Özellikle uluslararası projelerle birlikte üyelere katkı sağlayacak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirten Alp, kendilerine bu görevi layık gören tüm üyelere tekrardan teşekkürlerini iletti.