RUMELİSİAD’dan mesleki eğitime ‘engelleri aşan’ destek

BURSA (DÜNYA)

Eğitimi her şeyin önünde gördüklerini vurgulayan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, “RUMELİSİAD olarak sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ile iş birliklerimiz uzun süredir devam ediyor. Daha önce buraya gerçekleştirdiğimiz ziyarette, okulda yapılan çalışmalara ve görme imkanı bulduğumuz atölyelere hayran kalmıştık. Öğrencilerimize de akıllı tahta, kırtasiye malzemeleri ve yapılan kermes etkinliği için kıyafet desteğinde bulunmuştuk. Bu kez de yine öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak adına kompost makinası ile iş kıyafetleri ve iş ayakkabıları desteğinde bulunduk. Öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca RUMELİSİAD üyelerimizin katkıları ile okula bağışlamış olduğumuz paletlerle yapılan mobilyaları gördük ve çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gençlerin ve öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.