Rusya, domates kotasını 300 bin tona çıkardı

MERSİN - Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Nejdat Sin, Rusya’nın domates ihracatında uyguladığı kotanın 250 bin tondan 300 bin tona çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu kotanın artırılması için Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılan yoğun çalışmaların başarıya ulaştığını ifade eden Sin,

“Rusya’ya domates ihracatında uygulanan 250 bin tonluk kotanın 300 bin tona çıkarılması yolunda Rusya Tarım Bakanlığı ikna edildi. Rusya’da yasal prosedürler tamamlandıktan sonra kotanın 300 bin tona çıkacağını belirtmek isterim. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu. Rusya pazarında sürdürdükleri tanıtım faaliyetlerinde önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Sin, sektörün Rus medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda tarafından düzenlenen Dünyanın En Efsanevi Markası Ödülü’ne layık görüldüğünü belirtti.



Birliğin 2021 yılının ilk 3 ayında 327,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Nejdat Sin, toplam sektör ihracatına yüzde 42 oranında destek olduklarını bildirdi. Sektörün bu yıl da başarılı olacağını vurgulayan Sin, “Elde ettiğimiz bu başarılarda verimli, kaliteli ve güvenli üretimi sürdürülebilir kılmak adına ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalarımız etkili oluyor” diye konuştu.

Tarımsal üretimde izlenebilirliği güçlendirmek adına çalışmaları üç aşamada yürüttüklerinin bilgisini veren Sin, bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı yüzde 14 artış ve 228,9 milyon dolar değer ile Rusya’ya gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sin şöyle devam etti: “Bu ülkeyi yüzde 90 artış ve 76 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 17 artış ve 69,2 milyon dolar değer ile Romanya takip etti. Aynı dönemde Suriye, Libya, Avusturya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu. Hindistan, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya pazarlarında da önemli artışlar sağladık.”