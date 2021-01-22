Rusya domateste kotayı artırdı, sırada İzmir ve Antalya yasağı var

Rusya Federasyonu, Türk domates ihracatçılarına 6 ay nefes aldıracak karara imza attı. Sosyal medya hesabından Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını 50 bin ton arttırdığını duyuran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kararın 10 gün sonra hayata geçeceğini belirterek, "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın domates kotasını 200 bin tondan 250 bin tona çıkarması üreticileri ve ihracatçıları sevindirirken kota ile birlikte İzmir ve Antalya gümrüklerinden ihracat yasağının tamamen kalkmasını istiyor. Bu artırımla kota sorununun 6 aylığına çözüme kavuştuğunu kaydeden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “İnşallah kotanın tamamen kalktığını da duyarız.



Türkiye'nin, 2020’deki domates ihracatı yüzde 3'lük artışla 313 milyon dolara yükseldi. Ama Rusya'ya olan domates ihracatımız yüzde 28'lik düşüşle 86 milyon dolardan, 62 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün en büyük etkeni de uygulanan kota. Kota kaldırıldığı takdirde Rusya'ya domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz. Rus halkı, Türk domatesini seviyor ve talep ediyor. Bu kotanın tamamen kaldırılmasını sadece biz değil Rus halkı da istiyor. Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız."

Antalya ve İzmir'den domates ihracatı yasak

Domates kotasının ihracatın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ihracatın önündeki ikinci engelin de Antalya ve İzmir’den Rusya’ya yapılacak domates ihracatın yasak olması olduğunu söyledi. Çandır, ''Rusya’nın Antalya ve İzmir’e domates ve biberde uyguladığı yasak nedeniyle Antalya’daki ihracatçımız ihracatını gerçekleştiremiyor. Bu yasağın da biran önce kaldırılmasını bekliyoruz. Üretici ve ihracatçı ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılarak, ürettiği sağlıklı ürünleri dünya sofralarına ulaştırmayı umut ediyor'' dedi.

Rusya'nın kotayı artırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Antalya Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı Nazif Alp de, “Bir dönüm serada domates maliyeti 25 bin 892 lira, biberde ise bunun 24 bin 752 lira. Domates fiyatlarının şu an için 1.40 ile 2.00 lira arasında. 'Rusya'nın kotayı artırması ile birlikte üretici az da olsa nefes alabilecek'' diye konuştu.