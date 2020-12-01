“Rusya’nın uyguladığı domates kotası kaldırılmalı”

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu ülkenin Türkiye’den ithal ettiği domatese kota koyduğunu hatırlattı. Uçak krizi sonrası domatese uygulanan 50 bin tonluk kotanın 2019’da 150 bin tona, 25 Şubat 2020 tarihinde de 200 bin tona çıkarıldığını belirten Çandır, Kasım ayının son haftasında kotanın yüzde 98’inin dolduğunu bildirdi.

Kotanın kaldırılması için TOBB aracılığı ile girişimlerde bulunulduğunu ve sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini anlatan Çandır, “Ülkelerin siyasi ilişkileri ayrı, ticari ilişkileri ayrıdır. Kota kabul edilemez. İki ülke arasında sorun kalmadığına göre kotanın niye sürdüğünü anlayabilmiş değiliz. Üyelerimizin kotanın tamamen kaldırılmasını talep ediyor” dedi.

Tarım sektörünün sorun ve taleplerini her platforma taşıdıklarını, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı TOBB Ekonomik Şurası’nda tarımın sorun ve beklentilerini dile getirdiklerini anlatan Çandır, şunları kaydetti: “Şurada tarım ürünleri için havayolu kargo desteği sağlanması, sektörün yapısına uygun bir sosyal güvenlik modeli geliştirilmesi, Hazine arazilerinin envanterinin çıkarılarak tarım sektörünün kullanımına açılmasını ve tarımda tecrübesi olanlara verilmesini önerdik. Kamunun yaş sebze ticaretine girerek özel sektörle rekabet etmesinin ticarete etkilerini Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilettik. Sayın Elvan, özel sektörün bilgisine başvuracağını söyledi.”

“Çiğ süt fiyatı 3 lira olmalı”

Sözleşmeli tarıma yönelik yasal düzenlemelerin geliştirilmesini, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki artan girdi maliyetleri, makarna, un, yem, süt ve et üretimi ile iştigal eden üyelerin sorunlarının çözümünü beklediklerini anlatan Ali Çandır, taleplerini şöyle sıraladı: “Burdur– Antalya hızlı tren hattı bir an önce hayata geçirilmeli. Afetlerden zarar gören üreticilere uzun vadeli kredi ve diğer finansal destekler sağlanmalı. Bu destekler zor durumda olan sektörlere hibe yapılmalı. KDV alacakları ödenerek üyelerin nakit akışları düzenlenmeli. Geçici vergi uygulaması 2021’de kaldırılmalıdır. Çiğ süt fiyatları en az 3 TL’ye çıkarılmalı ve primler artırılmalı. Referans fiyatları 3-6 aylık periyotlarla belirlenmeli. Üreticilerin kullandığı enerji bedelleri mahsul dönemlerinde ve yılda iki defa fatura edilmeli. Tarıma dayalı enerji bedellerinde indirim uygulanmalı.”