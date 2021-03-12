Sadık Grubu, iyi tarım ile Türkiye geneline açıldı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Grup olarak tarım alanında yatırımlara 2009 yılında başladıklarını söyleyen Sadık Tarım Yöneticisi Ümran Mersin, “İşe başladığımızda yaptığımız ilk iş, arazilerimizin toprak analizlerini yaptırarak yetiştireceğimiz ürünleri belirlemek oldu. Arazilerimizde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında meyve ve sebze üretimi yapıyoruz. İstediğimiz büyümeyi gerçekleştirdiğimiz noktada da marka çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda Sadık Tarım markamız ile ürün satışlarımıza başladık. İstanbul Kurtuluş’ta bulunan Sadıkoğlu Petrol Total, Denizli Sadık Petrol Opet, Shell, Total istasyonlarımızın marketlerinde zeytinyağı ve bal satışlarımız devam ediyor. Denizli’deki bazı marketlerde satışımız başlarken, planlamalarımızda ulusal marketler aracılığı ile de tüketicilerimize ulaşmak yer alıyor” dedi.