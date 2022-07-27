Safkan arap tayları satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 58 baş Safkan Arap Koşu Tayını satışa çıkardı.

Karacabey Tarım İşletmesi'nin 27 baş, Anadolu Tarım İşletmesi'nin 20 baş ve Sultansuyu Tarım İşletmesinin 11 baş olmak üzere toplam 58 baş Safkan Arap Koşu 9 Ağustos 2022 tarihinde Atçılık Tesisleri’nde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulü ile teker teker satılacak.

Geçici teminat tay başına 10 bin Türk Lirasıdır.

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