“Safya markamızın arkasında güçlü kadınlar var”

MERSİN - Uluslararası emtia ticaretinde 25 yıldır faaliyet gösteren Aves, küresel ölçekteki şirketleri ve markası Safya aracılığıyla Türkiye’nin ham ayçiçek yağı tedariki ve üretiminde büyük pay sahibi. Aves Enerji & Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin, Aves’in en önemli gücünü beyaz yaka kadrosunun yüzde 45’ini oluşturan kadın çalışanlarından aldığını ifade etti. Hemen hemen her birimde önemli görevler üstlenen kadınların, en önemli markaları olan Safya’nın hem Türkiye’ye hem de ABD’den Japonya’ya kadar 70 ülkeye ulaşmasında önemli rol oynadığını söyleyen İdin, “Firmanın 105 kişiden oluşan beyaz yaka kadrosunun 48’ini kadınlar oluşturuyor” dedi.

İdin, hayata geçirdikleri yeni istihdam projelerinde kadın personel başvurularına yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Firmalarındaki beyaz yaka kadrosundaki kadın istihdamı oranının neredeyse yarı yarıya yükseldiğini ifade eden İdin, “Önümüzdeki dönemlerde kadın istihdamı oranlarını daha da artırmak ve daha çok kadına yeni iş sahası açmak için yatırım projelerine devam edeceğiz. Çünkü sahip olduğumuz entegre tesisimizde Türkiye’nin en büyük değerlerinden birine imza atan güçlü kadın çalışanlarımız var. 2014 yılından beridir sofralarda el birliği ile büyüyen bu koca dünya tertemiz saf bir kalbe sahip 48 güçlü kadın personelimiz tarafından büyütülüyor” şeklinde konuştu.

“Kadınların geleceği yaratmada önemli görevleri var”

Kadın personellerin firma bünyesinde kalite kontrol, lojistik, laboratuvar gibi stratejik ve zorlu birçok birime başarılı işler yaptığına dikkat çeken Senan İdin, şöyle devam etti: “Birinci ve bir milyonuncu şişede aynı kalite garantisi sloganıyla üretim yapmamıza olanak veren en önemli değerimiz sahip olduğumuz kadın çalışanlarımızdır. Firmamızın sürdürülebilir kalkınma hedefleri için şirket içi olarak ortak değerlerin arttığı ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir süreci yöneterek birçok başarılı organizasyona imza atıyoruz. Çünkü Genç kadınların geleceği yaratmada önemli görevleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Firmamızın gelecek vizyonunda yeni bakış açılarını, dijitalleşmeyi, inovasyonu ve doğru yeteneklere yatırım yapmanın önemini her zaman önceliyoruz. Bu çalışmaları yapmamızdaki en önemli nedenlerden biri de toplumuzda genç kadın girişimcilerimiz için farkındalık yaratmaktır. Bu yüzden firma içi yaptığımız etkinliklerle kadınlarımızın bilgi ve üretim etkinliklerini teşvik ediyor, örnek oluyoruz. Kadın çalışanlarımız firmamızın gıda ve tarımda sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve teknolojileri alanında farklı bir yaklaşımlar getirip marka değerimizi küresel standartlara çıkartıyor.”

Şirket bünyesinde beyaz yaka kadrosunda görev yapan 48 kadın personel, imzaladığı Safya şişesini 8 Mart Dünya kadınlar gününde kendilerine fırsat eşitliği yaratarak önemli pozisyonlara gelmesine fırsat veren Aves Enerji & Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin’e sundu. Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Pakize Özel tarafından sunulan imzalı şişeyi kabul eden Senan İdin, Safya’ya daha çok kadının imza atması için gayret göstereceklerini bildirdi.