Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimler ile Adana, Kayseri, Erzurum illerinde bulunan tıp fakültelerinde istihdam edilmek KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

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