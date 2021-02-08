Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”ne başvurular başladı

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - “Kocaeli Sanayi Odası, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”nde büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde sürdürülebilir projeleri 272nci kez ödüllendirecek. Organizasyon için başvuru süreci başlarken, başvurular 9 Nisan 2021'de sona erecek. KSO'nun 1995 yılından bu yana çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun, tüm Türkiye’ye açık olduğunu belirten KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu, “Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde çevre ödüllerinin yanı sıra, otomotiv ve yan sanayii, kimya, gıda, metal, makine, taş-toprak, ağaç ve ağaç ürünleri, enerji gibi ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtacağız” dedi. Ödüllerin bir törenle dağıtılacağını söyleyen Hacıfettahoğlu, “Çevre Ödülü ve Sektör Ödülü kazanan firmalara, atık bertarafı konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacak” bilgisini verdi.