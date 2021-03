Şahbaz: Dolar çıkarken artan yem fiyatı, düşerken azalmadı

Eray ŞEN

ADANA - Mehmet Şahbaz, iki ay önce tonu 410 dolar olan soyanın fiyatının 650 dolara çıktığını, son dönemde dolarda yüzde 20’ye yakın gerilemeye rağmen, soya fiyatında ciddi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Adana’da 16 bin büyükbaşın bulunduğu, 30 bin kapasiteli çiftliğinde besicilik yapan Mehmet Şahbaz, sektörün sorunlarını değerlendirdi. Geçen yıl hem Türkiye, hem dünyada yem fiyatında yüzde 60 civarında artış olduğunu, yem girdi maliyetlerinin de bu oranda arttığını ifade eden Şahbaz, “Geçtiğimiz aylarda dolar 8 TL’ye yaklaşırken yem fiyatları da sürekli yükseldi. Dolar son zamanlarda 7 TL’ye kadar çekildi, yaklaşık yüzde 20 yakın bir gerileme oldu ancak yem fiyatları düşmedi. Tonu 610 dolara kadar yükselen soyada hafif bir gevşeme görüldü, 560 dolara indi” dedi.

“Karkas etin fiyatı maliyetinden düşük”



Geçen yıl karkas etin fiyatının ‘1 lira dahi artmadığını’ dile getiren Şahbaz, şöyle devam etti: “Bütün sektörlerdeki fiyatlar arttı ama maalesef karkasın fiyatı artmadı. Karkas etin üreticiye maliyeti 41 lira, piyasa satışı 39-40 lira, açık bir zarar var ortada. İsteğimiz en azından enfl asyon oranında bir fiyat artışı olmalı ki üretici zarar etmesin. Enfl asyon yüzde 15 açıklandı. Bir üreticinin maliyetinin üzerine enfl asyonu koyacaksın, bu da 46 lira eder. Karkasın fiyatı 46 lira olmalı ki üretici enflasyona karşı ezilmesin.”

Besicilik işletmelerinde 200 – 250 kiloluk dananın alınıp, bir yılda 600 – 650 kiloya getirildiğini, bu süreçte ortaya çıkan maliyetin, karkas etin fiyatının değişmemesi karşısında ‘zarar’ olarak üreticinin hanesine yazıldığını belirten Şahbaz, “Etin fiyatı aynı kalırken, yemin fiyatı yüzde 60- 70 artarsa bu işin sürdürülebilirliği olmaz. Ne yapıp edip yem girdilerinin düşürülmesi lazım” diye konuştu.

Pandemi süreci ve et ithalatı besiciyi perişan etti



Yaşanan soruna hem pandemi hem de et ithalatının neden olduğunu kaydeden Şahbaz, şu görüşleri dile getirdi: “Pandemi nedeniyle lokantalar, otteller kapanınca, sokağa çıkma yasakları nedeniyle vatandaş pikniğe gidemeyince, düğünler yapılamayınca, et tüketimi çok azaldı ve fiyatlar etkilendi. Ayrıca geçen yıl çok fazla et ithal edildi. Et Balık Kurumu binlerce ton eti piyasaya sürdü. Pandeminin üstüne bir de ithal gelen et üreticiyi, besi sektörünü perişan etti. Üretici sektörden çıkmak zorunda kaldı. Bu zararın karşısında insanlar dayanamadı.”