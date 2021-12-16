Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına 30 devlet memuru alınacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına 30 devlet memuru alınacak.
Başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.