  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak
Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı yapacak.

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.