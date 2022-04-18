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Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin başvurular 18-25 Nisan tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımına ilişkin başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.