Şahinbey Belediyesi, Fırat’ın suyunu çiftçiyle buluşturacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin hayvancılığın gelişmesi anlamında geçtiğimiz günler içerisinde başlattığı 60 bin adet Yumurtacı Atak-s Yarka Cinsi Tavuk dağıtım töreninin gerçekleştiği Sarısalkım Köyü’nde ilçe çiftçisine Fırat müjdesi verdi.

Hayvan üreticileri ve çiftçilere yönelik proje ve yatırımların artırarak devam edeceklerini ifade eden Tahmazoğlu, “Yerli üretim bizim için gerçekten çok önemli. Bugüne kadar 12 milyon 300 bin tane fide dağıtımı gerçekleştirdik. Bu fideler çok önemliydi ve çok güzel de verimler aldık. Böylelikle çiftçimiz de kazandı, vatandaşımız da kazandı. Ayrıca meralarımızı gübreledik, su kuyuları açtık. Şu anda hayvanlarımız bu sıcakta dağlarda susuz değiller. Her canlı bizim için çok önemlidir. Şimdi de çiftçilerimize 60 bin adet tavuk dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 100 milyon TL’nin üzerinde çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekler var. Bu destekler inşallah artarak devam edecek. Bu sadece çiftçimize doğrudan yapmış olduğumuz destekler. Amacımız halkımızla iç içe olmak. Bu nedenle biz çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçimize daha çok destek olacağız” dedi.

“Fırat’ın suyunu Şahinbeyli çiftçilerle buluşturacağız”

Kent çiftçisinin ortak sorunu olan ve en çok yakındığı sorunların başında gelen Fırat’ın suyunun tarımsal sulamada kullanılması için proje hazırladıklarını dile getiren Tahmaozğlu, şunları kaydetti: “Biz Şahinbey İlçemizde üretilebilecek, ekilebilecek bütün alanları ektirdik. Artık bunu daha da arttırma şansımız yok. Bundan sonra yapacağımız şey sulu tarıma geçmek. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. DSİ ve GASKİ ile yerel kaynaklarla sulanabilecek alanları sulayacağız. Nizip İlçemizden geçen Fırat Nehri’nin suyundan eğer bize imkân verilirse borular döşeyerek Şahinbey İlçemizdeki çiftçilerimizin tarlalarını sulayacağız. Şahinbey Belediyesi olarak buna hazırız. Sulu tarım ile çiftçilerimizin mahsulü 150 kilogramdan 800 kilograma çıktı. Aradaki fark 5 katı. Sadece bununla üretimi yüzde 400 arttırdık. Bu projeyi de hayata geçirirsek 5 kat daha artış olacak. Neredeyse verim yüzde 1’den yüzde 2 bine çıkmış olacak. İnşallah, bunu başaracak gücümüz var, imkânımız var. El birliğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum.”