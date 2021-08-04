Şahinbey Belediyesi’nden, 10 milyon TL’lik yangın desteği

GAZİANTEP - Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelere 27 bin adet ağaç ve yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek vermek için Osmaniye ve Manavgat’a su tankeri gönderildiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak yangında zarar gören tüm illerimiz ve vatandaşlarımız için büyük bir üzüntü duyuyorum. Şahinbey Belediyesi olarak yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için Osmaniye ve Manavgat’a su tankeri göndermiş ve 27 bin desteğinde bulunacağımızı söylemiştik. 27 bin ağaç bağışını daha da arttıracağız. Ağustos ayı Meclisimizin birinci oturumunda yangında zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için 10 milyon TL’lik destek sağlama kararı aldık. Açılan yaralarımızı hep birlikte saracağız. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor bundan sonraki süreçte de Şahinbey Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.