Şahinbey Belediyesi’nden çiftçiye 10 milyon TL’lik fide desteği

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi’nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek “Bu dönemde bir metre kare bahçenin dahi boş kalmaması gerekiyor. Bunun da oluşabilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Verilen bu destekle çiftçilerimiz hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bu ürünleri satmak istediklerinde ticari anlamada kazanç sağlayacaklar” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Belediye olarak geçtiğimiz yıl çiftçilere fide desteğinde bulunduklarını anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti: “Bu desteğimizi bu yılda sürdürerek çiftçilerimize 10 milyon TL’lik fide desteğinde bulunacağız. Geçtiğimiz yıl domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun fidesi dağıtmıştık bu yıl bunlara karpuz fidesini de ekledik. Bunlar vatandaşlarımızın en çok tükettiği ürünler. Çiftçilerimiz bu fideleri daha önce değişik yerlerden parça parça almaya çalışıyordu. Aldığının bir kısmı da sertifikalı olmadığı için verimli ürün alamıyordu. Böylece hem harcadığı para ve emek boşa gitmiş oluyordu. Biz bu ürünleri hem yerli tohumdan hem de bu işin uzmanı kişilere ve kuruluşlara yaptırıyoruz. Toptan aldığımız içinde fiyat olarak daha uyguna alıyoruz. Çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl bu ürünleri deneyerek çok memnun kaldılar” diye konuştu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin de belediyenin 5 yıldır çiftçilere destek verdiğini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise verilen fide desteği ile çiftçilerin önemli bir yükünün hafifletildiğini ifade etti.